Transtechilla koronatartunta – 18 henkilöä karanteenissa vaikuttaa jo tuotantoon

Kainuussa on löytynyt keskiviikkoon mennessä neljä uutta koronatartuntaa, joista kolme on ennestään karanteenissa olevilla henkilöillä. Neljäs tartunta on maanantaina testatulla Otanmäen Skoda Transtechilla työskentelevällä ulkomaalaisella ja oireettomalla työntekijällä. Työntekijä testattiin, koska hän oli lähdössä matkoille.

Hänen kauttaan altistuneita on yhteensä 18 henkilöä. Kaikki altistuneet on ohjattu koronatestiin ja karanteeniin. Kainuun soten mukaan altistuneista kainuulaisia on yhteensä 12 henkilöä. Ulkopaikkakuntalaiset on ohjattu oman kunnan tartunnanjäljitykseen.

Transtechin toimitusjohtaja Juha Vierros myöntää, että iso määrä karanteenissa vaikuttaa ja hidastaa tehtaan tuotantoa jossain määrin. Transtechillä on paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, joista hyvin monet pääsivät käymään kotonaan joulun ja vuodenvaihteen tienoilla ensimmäisen kerran lähes vuoteen.

– Terveysturvallisuus edellä tässä mennään. Tosi hyvin olemme selvinneet tähän mennessä, Vierros korostaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoivat torstaina, että koronavirustartuntojen määrä on valtakunnallisesti noussut merkittävästi. Myös sairaalahoidon kuormitus on viimeisen viikon aikana ollut kasvussa.

Suomessa raportoitiin torstaina 565 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on nyt raportoitu 6 522 tartuntaa, mikä on 1 396 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronarokotusten ajanvarauksen takaisinsoitossa ruuhkaa

Koronarokotuksissa ovat tällä viikolla vuorossa 1941 ja sitä ennen syntyneet. Koronarokotuksen ajanvarauksen takaisinsoitossa on ruuhkaa ja luvattu 1-3 vuorokauden takaisinsoitto ei kaikissa tapauksissa toteudu tällä hetkellä. Sote pyytää ajanvaraukseen soittaneilta kärsivällisyyttä.

Ajanvarausnumeroon pyydetään soittamaan omalla rokotusvuorolla. Numerossa ei anneta rokote- tai muuta terveysneuvontaa. Rokotusryhmään kuuluvan tiedot tarkistetaan aikaa varatessa. Seuraavien rokotusryhmien aikoja ei anneta ennakolta.

Rokotuspisteen sijainti varmistetaan ajanvarauksen yhteydessä ja samalla varataan aika tehosterokotukseen.

Kainuun sote tiedottaa rokotusten etenemisestä viikoittain paikallislehdissä. Lisätietoja koronarokotuksista saa osoitteesta