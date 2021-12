Transtechin tehtaalla tällä viikolla 21 tartuntaa – Pandemiapäällikkö: "Kokonaismäärä noussee vielä"

Eilen lauantaina Kainuussa todettiin yhteensä kaksitoista koronatartuntaa, joista yhdeksän Otanmäen Škoda Transtechin tehtaalla. Muut lauantain tartunnat ovat kajaanilaisilla henkilöillä.

– Tehtaan työntekijät läheisineen on iso kokonaisuus, joten viruksen leviäminen edelleen on mahdollista. Kuluvan viikon osalta tiedossa on nyt 21 positiivista työntekijää. Tartunnanjäljitys ja testaus jatkuu edelleen, joten kokonaismäärä noussee vielä. Mikäli epäilee altistuneensa, on hyvä omaehtoisesti rajoittaa lähikontakteja vaikka oireita ei olisikaan, pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen ohjeistaa Kainuun soten tiedotteessa.

Hyrynsalmen ja Suomussalmen ryppäästä ei ole uusia tartuntoja. Puolankajärven koulutartunnasta tiedossa on kolmisenkymmentä karanteenia.

Sotkamon terveyskeskuksen aiempien tartuntojen vuoksi suljettu osasto voidaan jälleen avata omaisten vierailuille huomisesta 6. joulukuuta alkaen.

Kainuun sote kehottaa hakeutumaan oireisena koronatestiin, erityisesti mikäli on rokottamaton tai rokotussuoja on vajaa. Mikäli oireita ilmenee, on tärkeää pidättäytyä kontakteista muiden ihmisten kanssa.

Tartuntatautilaki velvoittaa sairastuneita ja altistuneita avustamaan tartunnanjäljityksessä, jotta jatkotartuntoja voidaan estää. Myös karanteeni- ja eristystoimet ovat laissa määrättyjä toimia, joita tulee noudattaa viranomaisten ohjeiden mukaisesti.