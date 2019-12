Trikoot ja langat ovat kireällä Catherine Zeta-Jonesin tähdittämässä vienosti romanttisessa köykäisessä jännärissä

Ansa viritetty

★★★ Jon Amielin vienosti romanttinen ja muutenkin köykäinen jännäri pärjää tähtivoimaisella poseerauksella aika pitkälle. Sean Connery on vanha huippukonna, joka ottaa apurikseen Catherine Zeta-Jonesin . Tämä on oikeasti vakuutusyhtiön tutkija, joten monimielistä jännitettä on ilmassa. Trikoot ja langat ovat kireällä myös elokuvan tunnetuimmassa jaksossa, jossa Zeta-Jones käy läpi Conneryn virittämää harjoitusrataa. (USA 1999)

Ava sunnuntai 8.12. klo 21.00

M – kaupunki etsii murhaajaa

★★★★★ Kireydestä puheen ollen: Fritz Langin monella tapaa kekseliäässä klassikkojännärissä verkko kiristyy ikimuistoisesti sarjamurhaaja Peter Lorren ympärillä. Suurisilmäisen näyttelijälegendan tulkitsema psykopaatti on kuin maailmansotien välisen Saksan ukkosenjohdatin. Pelkoa ja paranoiaa tihentävät sekä tehokkaan tekniset poliisivoimat että alamaailma. Sen johdossa on aikakauden teatterin suuri nimi Gustaf Gründgens . (Saksa 1931)

Yle Teema & Fem sunnuntai 8.12. klo 12.00

Onnenonkija

★★★ Lifestyle-bloggaaja Marja elää hohdokkaasti julkkispiirien ja merkkituotteiden keskellä. Olavi kuljeskelee palestiinalaishuivissaan ja saa pientä palkkaa huonekaluliikkeestä. Paitsi että kummankin elämä on teeskentelyä. Ville Jankerin romanttisessa komediassa pyöritellään valheellisia unelmia välittömällä otteella. Siitä sopii kiittää ennen muuta Minka Kuustosen ja Olavi Uusivirran miellyttävän välittömiä päärooleja. (Suomi 2016)

Sub sunnuntai 8.12. klo 21.00