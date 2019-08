Trooppinen myrsky lähestyy Japania – lähes 600 000 ihmistä neuvottu jättämään kotinsa, satoja lentoja ja junia peruttu

Japaniin saapuu jo kolmas trooppinen myrsky muutaman viikon sisällä. Joillain alueilla vettä voi ennusteiden mukaan sataa vuorokauden aikana yli metrin verran. Liikenne on pysähtynyt osassa maata, ja tähän mennessä lähes 700 lentoa on peruttu.

Trooppinen Krosa-myrsky lähestyy Japania, ja näkyy jo maan länsiosissa voimakkaina sateina. Viranomaiset ovat kehottaneet noin 584 100 ihmistä jättämään kotinsa turvallisuussyistä.

Alueella on voimakkaita tuulia. Viranomaiset ovat varoittaneet, että sademäärä saattaa joillain alueilla ylittää tuhat millimetriä eli metrin vuorokaudessa, ja jokien pinta on nousemassa vaarallisen korkealle, minkä pelätään aiheuttavan tulvia.

Myrsky aiheuttaa mittavia häiriöitä liikenteeseen juuri samaan aikaan, kun kesälomakausi on Japanissa päättymässä. Torstaina luotijunien ja paikallisten junalinjojen kulku on seisahtunut osassa Länsi-Japania, ja useat valtatiet on jouduttu sulkemaan. Japanin yleisradioyhtiön mukaan yhteensä 679 lentoa on peruttu, mikä vaikuttaa tuhansiin matkustajiin.

– Lentoni peruttiin tänään eikä yksikään juna kulje, kertoi eräs paikallinen Japanin yleisradioyhtiölle.

Vuorokauden sademäärä voi nousta ennätyslukemiin

Myrsky suuntaa parhaillaan Shikokun saarta, joka on pienin Japanin neljästä pääsaaresta.

– Ennusteiden mukaan luvassa on ennätyssateita ja kovia tuulia. Pyydämme ihmisiä alueilla, joita myrsky uhkaa, välttämään ulosmenoa ja valmistautumaan mahdolliseen evakuointiin paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan, kertoi Japanin kansliapäällikkö Yoshihide Suga lehdistötilaisuudessa.

Toistaiseksi tulvista ei ole raportoitu Japanissa, ja vain muutama ihminen on loukkaantunut lievästi. Yksi mies on kriittisessä tilassa liukastumisen takia.

Keskiviikkona kahdeksantoista ihmistä, heidän joukossaan pieni vauva, jäivät ansaan, kun joen pinta nousi yllättäen seurueen ollessa viettämässä grillijuhlia. Kukaan ei loukkaantunut, ja torstaiaamuna valmistelut heidän pelastamisekseen olivat käynnissä.

Kolmas trooppinen myrsky muutaman viikon sisään

Japani toipuu vasta kahdesta aikaisemmasta trooppisesta myrskystä, kun seuraava on jo saapumassa kohti Tyynenmeren saarivaltiota.

Heinäkuun lopussa voimakas maanjäristys osui Honsun saaren etelärannikolle samaan aikaan kun trooppinen myrsky aiheutti voimakkaita sateita ja tuulia, joita seurasivat tulvat. Francisco-taifuuni koetteli Japania elokuun alussa.

Amerikkalaisen sääyhtiön Accu Weatherin mukaan Krosan odotetaan tuovan mukanaan niin tulvia kuin mutavyöryjä ja aiheuttavan voimakkaita tuulia.

Viime vuonna yli 200 ihmistä kuoli rankkasateissa ja tulvissa Japanin länsiosissa alueilla, joille myös Krosa-myrskyn odotetaan iskevän.

Juttua päivitetty 15.8.2019 klo 11.00. Jutun luvut päivitetty ja juttuun lisätty ajankohtaista tietoa.