Trump haluaisi Yhdysvaltain liike-elämän aukeavan jo pääsiäiseksi

Yhdysvaltain osavaltiot varoittivat tiistaina presidentti Donald Trumpia olemaan helpottamatta liian aikaisin koronaviruspandemian vuoksi maahan julistettuja rajoituksia. Tämä siitä huolimatta, että tilanne on erittäin paha Yhdysvaltain taloudelle.

Trump sanoi tiistaina haluavansa nähdä Yhdysvaltain liike-elämän aukeavan pääsiäiseen (12. huhtikuuta) mennessä. Aiemmin presidentti oli sanonut harkitsevansa liike-elämän uudelleen käynnistämistä sen jälkeen kun 15 päivää kestäneet rajoitustoimet lakkaavat ensi viikolla.

– Meidän on saatava maamme takaisin töihin, hän sanoi tiistaina Fox-kanavalla.

– Tämä lääke on pahempi kuin ongelma. Mielestäni paljon enemmän ihmisiä kuolee mikäli annamme tämän jatkua... Ihmiset haluavat takaisin töihin, hän sanoi.

Erittäin herkästi tarttuva virus leviää Yhdysvalloissa edelleen hyvin nopeasti ja huonosti varustautuneet sairaalat yrittävät sinnitellä tappavan taudin kanssa.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti tiistaina, että Yhdysvallat saattaa olla seuraava keskus koronaviruspandemiassa.

Republikaani Trump tavoittelee uudelleenvalintaa ensi marraskuun presidentinvaaleissa ja hän on luvannut maahan tuntuvaa talouskasvua.

"Taloutta ei pidä kiihdyttää ihmishenkien kustannuksella"

Kuvernööri Andrew Cuomo , demokraatti, jonka osavaltio New York kärsii maassa pahimmin koronaviruksesta, vastustaa voimakkaasti matkustusrajoitusten poistamista ja ihmisten paluuta työpaikoille. New Yorkissa tautitapauksia on jo yli 25 000.

– Jos kehotatte amerikkalaisia valitsemaan julkisen terveyden ja talouden välillä, niin asia on selvä. Kukaan amerikkalainen ei kehota kiihdyttämään taloutta ihmishenkien kustannuksella, hän sanoi Manhattanilla kokouskeskuksessa, jota muutetaan parhaillaan koronavirussairaalaksi.

Marylandin kuvernööri Larry Hogan , republikaani, kertoi tiistaina CNN:lle seuraavaa:

– Emme ole millään tavoin pääsemään ulos tästä viidessä tai kuudessa päivässä tai milloin sitten 15 päivää täyttyy tässä mielikuvituksellisessa kellossa.

Yhdysvalloissa yli 42 000 ihmistä on saanut covid-19-viruksen ja ainakin 620 on kuollut siihen.