Trump vieraili maastopaloalueella Kaliforniassa – syytti huonoa metsänhoitoa ja vakuutti ilmaston alkavan viiletä pian

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vieraili metsäpalojen runtelemassa Kaliforniassa maanantaina. Maastopalot ovat aiheuttaneet laajoja tuhoja Yhdysvaltojen länsirannikolla.

Perillä Trump toisti usein esittämänsä väitteen siitä, että maastopalojen syynä on huono metsänhoito. Trumpin mukaan metsänpohjassa olevan palava materiaali edesauttaa palojen syttymistä.

– Kun puut kaatuvat, ne kuivuvat lyhyessä ajassa, noin 18 kuukaudessa. Niistä tulee kuin tulitikkuja, Trump sanoi maanantaina.

– Ne vain räjähtävät.

Trump tapasi vierailullaan Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin , joka myönsi, että metsänhoidossa on parantamisen varaa. Newsomin mukaan keskeinen syy maastopaloille on kuitenkin ilmastonmuutos. Hän sanoi Trumpille, että tiede ja havaitut todisteet puhuvat sen puolesta, että ilmastomuutos on totta ja se pahentaa tilannetta.

Lisäksi Newsom muistutti Trumpia siitä, että yli 50 prosenttia Kalifornian metsämaasta kuuluu liittovaltiolle.

Trump kyseenalaisti tieteen ja sanoi, että ilmasto alkaa pian "viilentyä".

Metsien huonosta hoidosta kertoo muun muassa se, että muilla mailla ei ole vastaavia ongelmia. Trump ei maininnut esimerkiksi Venäjällä ja Australiassa viime vuosina riehuneita laajoja maastopaloja.

Maastopalot vaaliteemana

Maastopaloista näyttää tulevan tärkeä kysymys myös presidentinvaalikampanjoinnissa. Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden nimitti Trumpia maanantaina ilmastontuhoajaksi ja kysyi, että jos Trumpin ilmastonmuutoksen kiistäminen jatkuu vielä neljä vuotta, kuinka monta asuinaluetta maastopalot ehtivät vielä polttaa.

Demokraatit ovat kritisoineet Trumpia siitä, että tämä on pysytellyt pääasiassa hiljaa länsirannikon laajoista maastopaloista.

Trump on kiistänyt ilmastonmuutoksen useaan kertaan ja kutsunut sitä "huijaukseksi". Vuonna 2017 hän ilmoitti vetävänsä maansa Pariisin ilmastosopimuksesta. Trumpin vastaehdokas Biden puolestaan on nimennyt ilmastonmuutoksen yhdeksi Yhdysvaltojen vakavimmista kriiseistä.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit käydään 3. marraskuuta.

Yli 30 kuollut

Viimeisimmät palot ovat roihunneet Oregonin, Kalifornian ja Washingtonin osavaltioiden alueella elokuusta lähtien.

Palot ovat jättäneet alleen tuhansia koteja. Ainakin 36 ihmistä on kuollut. Oregonissa kymmenen ihmisen on vahvistettu kuolleen viimeisen viikon aikana ja kateissa on yhä yli 20 ihmistä.

Palot ovat heikentäneet myös ilmanlaatua alueella. Haitallisten savu- ja nokipitoisuuksien takia ilmanlaatu on joillain alueilla ollut viime päivinä terveydelle vaarallinen.

Vakavat ukkosmyrskyt, ennätykselliset helleaallot ja erittäin voimakkaat tuulet ovat pahentaneet tilannetta. Viikonloppuna sammutustöitä helpotti se, että säätila muuttui edellispäiviä viileämmäksi ja kosteammaksi. Pelastustyöntekijät ovat kuitenkin varoittaneet, ettei kamppailu liekkejä vastaan ole vielä ohi.