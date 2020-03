Ulkomaat

Trumpin lauantaina tavanneella virkamiehellä todettiin koronatartunta – Suomessa toimenpiteitä on laajennettu eduskuntatyön turvaamiseksi

Julkaistu: 13.3.2020 klo 9:35

Useissa maissa valtioiden johto on altistunut koronavirukselle. Iranissa on useita tartuntoja ja kuolemantapauksia, ja Kanadassa pääministeri on joutunut eristyksiin, koska hänen vaimollaan vahvistettiin koronatartunta. Suomessa toimenpiteitä on laajennettu tartuntojen ehkäisemiseksi.