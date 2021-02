Tubettaja Saara Daniela on löytänyt omien arvojensa mukaiset yhteistyökumppanit

Saara Strum aloitti tubettamisen yläkoulussa. Nyt hän on yliopisto-opiskelija, joka tienaa opiskelurahoja sosiaalisen median vaikuttajana. Harrastuksesta on tullut työ ja Strumista yrittäjä.

Sosiaalisessa mediassa Saara Daniela -nimellä vaikuttava Saara Strum kertoo, että videoiden tekemisellä YouTubeen on hänen tämänhetkisessä elämässään tärkeämpi rooli kuin koskaan ennen.

– Koin viime vuonna muutoksia ja niiden mukana paljon kaikkea uutta. On ollut ikäviä ja aivan mahtavia hetkiä.

Hän valmistui ylioppilaaksi Suomussalmen lukiosta ja opiskelee tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi. Opintojen ohella Strum tekee sisältöä sosiaaliseen mediaan.

– Olen saanut jakaa suuren muutoksen eri vaiheet seuraajieni kanssa Youtubessa ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Se on helpottanut prosessia huomattavasti. Suurin osa seuraajistani on ollut mukana elämässäni yläasteesta lähtien. On upeaa ajatella, että he ovat edelleen tukenani ja seurassani tässäkin elämänvaiheessa.

Saara Danielalle asioiden jakaminen ja niistä keskusteleminen oman seuraajakuntansa kanssa on helpottanut muutoksien kohtaamista huomattavasti.

– Kaiken lisäksi tiedän, että monet saavat videoistani vertaistukea, sillä muutokset ylipäätään ovat usein ajankohtainen aihe.

Videoiden tekeminen YouTubeen voi olla työ, mutta Strumin mukaan se, miten tekemiseen suhtautuu, on yksilöllistä.

– Koen itse, että tubettaminen on minulle kuin työ, josta nautin kovasti ja jossa olen oman alani pomo. Määrään itse aikatauluni, sisältöni sekä toteutusmuodon. Toisaalta tubettamista voi pitää työnä, koska siitä saa myös tuloja, vaikka ne vaihtelevatkin kuukaudesta toiseen.

Hän selventää, että tulojen vaihtelu riippuu näyttökerroista ja kanavan menestymisestä.

Tubettaja vastaa itse kaikista videon tekoon liittyvistä vaiheista aina suunnittelusta toteutukseen sekä esimerkiksi yhteistyökumppaneiden kanssa viestimisestä.

– Hoidan myös tuoreen yritykseni asiat, kuten asiakkaiden laskuttamisen ja kirjanpidon.

Videoillaan Saara Daniela voi ilmaista mielipiteensä hänelle tärkeästä aiheesta. Mikäli hän kokee asian tarvitsevan kokonaisen videon, hän tekee siitä aihevideon. Kuva: Marjut Lehto

Strum on tehnyt yhteistöitä erilaisten brändien ja yritysten kanssa. Yhteistyöt voidaan jakaa eri muotoihin.

– On sellaisia, joista saa rahallista palkkiota ja sellaisia, joista asiakas tarjoaa esimerkiksi tuotettaan sisältöä vastaan. Itse aloitin ei-rahallisista yhteistöistä, sillä en saanut vielä silloin muita tarjouksia.

Vähitellen hän on löytänyt omien arvojensa mukaiset yhteistyökumppanit. Hän painottaa, että sosiaalisen median vaikuttajana on ymmärrettävä sisältönsä vaikuttamismahdollisuudet ja valittava tarkkaan, mitä haluaa mainostaa.

– En henkilökohtaisesti halua mainostaa pikamuotia tai ei-vegaanisia tuotteita, koska nämä eivät kuulu arvoihini, enkä halua kannustaa näiden käyttämiseen. Korostan kuitenkin, että tämä ei tarkoita sitä, että tuomitsisin näitä palveluita tai tuotteita käyttäviä henkilöitä. Ymmärrän, että jokainen ihminen on erilainen ja jokaisella on omanlainen elämäntilanne.

Maksullisista töistä sovitaan aina erikseen jokaisen asiakkaan kanssa. Työstä saatava palkkio määräytyy sen mukaan, millaista sisältöä asiakas haluaa ja kuinka suuri seuraajamäärä vaikuttajalla on.

– Sisällöntuottajana on myös tärkeä ottaa huomioon henkilökohtainen kokemus siitä, kuinka paljon aikaa ja esimerkiksi resursseja sisältöjen tekemiseen menee. Jos sisällöt täytyy editoida tai niiden kuvaamiseen menee paljon aikaa, voi ehdottaa korkeampaa hintaa, toki aina perusteluineen.

Myös sosiaalisen median parissa hankittu kokemus vaikuttaa palkkioon: mitä enemmän on kokemusta sisällöntuottamisesta, sitä korkeamman hinnan voi tarjota.

Videoiden tekeminen YouTubeen voi Saara Danielan mukaan olla työ. Se, miten tekemiseen suhtautuu, on kuitenkin yksilöllistä. Kuva: Marjut Lehto

Saara Daniela kokee YouTuben tarjoavan hänelle monia mahdollisuuksia.

– Olen päässyt osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, kuten Tubeconiin sekä INEZin ja kauppakeskus Redin yhteisesti järjestämään peli- ja vaikuttajatapahtumaan.

Hän sanoo myös oppineensa ja kehittyneensä paljon sisällöntuottajana.

– Lisäksi olen tutustunut moneen media-alalla toimivaan henkilöön, kuten aivan ihaniin Elinaan ja Sofiaan. Siskokset julkaisivat vuoden 2020 kesällä ystäväkirjan, jossa minäkin sain olla mukana.

Videoillaan tubettaja voi ilmaista mielipiteensä hänelle tärkeästä aiheesta. Mikäli hän kokee asian tarvitsevan kokonaisen videon, hän tekee siitä aihevideon.

– Olen tehnyt aihevideoita muun muassa kiusaamisesta, kuukautisista sekä syömishäiriöstäni ja muutamilla videoilla olen puhunut myös vegaanisuudesta ja ekologisuudesta. Tiedostan, että somesisällön tekijänä minulla on vastuu ja myös valta puhua juuri minulle tärkeistä asioista ja vaikuttaa.

Strum voi puhua joko pelkästään omasta kokemuksestaan tai vaihtoehtoisesti pyytää seuraajiltaan kokemuksia ja levittää näin tietoisuutta aiheesta.

– Aina en ole uskaltanut puhua esimerkiksi kiusaamisesta, sillä en yksinkertaisesti osannut käsitellä aihetta ja pelkäsin saavani negatiivista palautetta. Nykyään uskallan rohkeasti puhua kiusaamisesta ja haluankin auttaa kiusaamisen eri osapuolia tarjoamalla heille vertaistukea videoiden kautta.

Saara Strum toivoo, että tulevaisuudessa videoiden tekeminen YouTubeen ei olisi enää asia, johon reagoitaisiin ihmetellen.

– Tubettaminen voi olla yhdelle harrastus, toiselle työ tai molempien sekoitus. Olisi ihanaa, jos ihmiset osaisivat arvostaa jokaisen harrastuksia ja ammattivalintoja kritisoimatta. Omalla kohdallani uskon, että tulen vielä kehittymään somesisällön tuottajana. Sisältöni laatu sekä aiheet tulevat vaihtelemaan ja toivottavasti opin myös lomailemaan sosiaalisesta mediasta.

