Tuhannet oppilaat etäopetukseen Kajaanissa – perusopetuksen johtajan mukaan verkon kautta tapahtuvan etäopetuksen valmiudet ovat olemassa

Koulutilojen sulkeminen ja lähiopetuksen keskeyttäminen tarkoittaa Kajaanin perusopetuksessa tuhansien oppilaiden siirtymistä etäopetukseen.

Perusopetuksen tulosalueen johtajan Päivi Rissasen mukaan oppilaita on nyt kaikkiaan 3 725, joista valtaosa siirtyy hallituksen linjauksen mukaisesti selkeästi etäopetukseen.

Etäopetukseen siirtyy oppilaita myös 1.–3. luokilta, sillä kaikkien vanhemmat eivät työskentele hallituksen tarkoittamilla yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Kyseisillä luokilla on yhteensä noin 1 200 oppilasta, mutta maanantaina ei ollut täyttä selvyyttä, kuinka monen vanhemmat työskentelevät kriittisillä aloilla. Siitä riippuu, kuinka paljon 1.–3. luokkien oppilaita tulee vielä lähiopetukseen ja kuinka moni jää kotiin.

– Joudumme kartoittamaan sen huomenna, Rissanen kertoi.

Valmiudet verkon kautta tapahtuvaan etäopetukseen ovat Rissasen mukaan olemassa.

– On meillä vermeet siihen. Jokaisella perusopetuksen oppilaalla on ollut jo pitkään Office-tunnukset ja myös Teams-lisenssi. Laskemme sen varaan, että oppilailla on jokin päätelaite käytössä kotona, kuten älykännykkä tai joku muu, tai sitten saattaa olla koulun läppärikin. He saavat opetuksen päätelaitteen kautta.

Aluksi viikkoläksyt jaetaan koulujen käyttämän Wilma-verkkopalvelun kautta. Sen jälkeen opettajat voivat etäopettaa oppilaitaan Teams-sovelluksen kautta jakamalla tehtäviä ja neuvoja. Näköyhteyskin on mahdollinen.

– Useita kokeiluja on tänään tehty. Opettaja on pitänyt oppitunnit ja seurannut työskentelyä päätelaitteelta. Se on onnistunut. Oppilas voi myös soittaa ja kysyä opettajalta neuvoja.

Opetuksessa voidaan hyödyntää myös monenlaista sähköistä opetusmateriaalia.

Ainakin 1.–2. luokkien oppilaat tarvitsevat varmasti huoltajien tukea, mutta sitä vanhemmat oppilaat pystyvät paremmin itsenäiseen työskentelyyn opettajan johdolla. Nuorimpien etäopetuksessa on tarkoitus painottaa äidinkieltä ja matematiikkaa, mutta varttuneemmille voidaan lisätä joukkoon kieliä ja reaaliaineita.

– Taito- ja taideaineiden kanssa katastellaan, mistä lähestymiskulmasta niitä mennään.

Opettajat joutuvat etäopettamaan kotoaan käsin, sillä koulutiloissa voivat työskennellä vain ne, jotka jäävät opettamaan 1.–3. luokkien oppilaita tai joilla on erittäin painava syy jatkaa työskentelyä koulussa.

Rissasen mukaan ainakaan tässä vaiheessa ei ole suunniteltu sellaista, että lähiopetukseen jääviä ryhmiä yhdisteltäisiin koulujen sisällä tai että ryhmiä keskitettäisiin koulusta toiseen.

Aiemman ohjeistuksen perusteella etäopetuksessa oli maanantaina 161 riskiryhmiin kuuluvaa peruskoululaista.

– Pikkuisen päälle neljä prosenttia koko oppilasmäärästä.

Reilulle kymmenelle oppilaalle oli järjestetty opetus koulun erillisessä tilassa. Oppilaista kahdeksan oli Soidinsuon koululla. Siellä turvatila järjestyi iltapäivätoiminnan tilaan. Lisäksi oppilaat ruokailivat erikseen ja myös välitunnit olivat omaan aikaan.

Mitä? Hallituksenlinjauksia Koulujen, oppilaitosten, kansalaisopistojen sekä muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään. Lähiopetus järjestetään perusopetuksen 1.–3. luokilla niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnallisesti kriittisillä aloilla. Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3. Kajaanin lukio, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun ammattiopisto asettuivat etäopetusasentoon jo maanantain aikana.

""Laskemme sen varaan, että oppilailla on jokin päätelaite käytössä kotona tai sitten saattaa olla koulun läppärikin. He saavat opetuksen päätelaitteen kautta.""

Päivi Rissanen