Tukiperheisiin kymmenien lasten jonot – ikäihmistenkin puolella on suuri tarve perhehoitopaikoista

Kainuun hyvinvointialueella on huutavan suuri tarve tukiperhe- ja perhehoitopaikoista.

Puolanka pois lukien Kainuussa on reilut 50 sijaisperhettä, joihin on sijoitettu yhteensä yli 80 lasta. Vammaisten perhehoitoperheitä on Kainuussa kahdeksan ja ikäihmisten perhehoitoperheitä vain kaksi. …