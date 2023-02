Tulossa on Wonkan vuosi – sen voi aloittaa vuoden 2005 fantasiaseikkailulla keskiviikkoiltana

Jali ja suklaatehdas

Sub klo 21.00

*** Roald Dahlin lastenkirjasta tuttu Willy Wonka (täkäläisittäin Villi Vonkka) on tekemässä paluun ensi joulukuussa. Wonka on esiosa oudon makeismestarin tarinalle. Odotukset ovat toffeevuoren korkuiset, sillä nimiroolissa on Call Me By Your…