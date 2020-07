Tunnet pelin, tunnetko tekijän? – Ohjelmasarja johdattaa Afrikan tähden maailmaan pelin kehittäjän henkilökuvan kautta

Afrikan tähden maailma

★★★★ Ylen Afrikka-heinäkuun aloittaa Afrikan tähden maailma. Kahdeksanosaisessa sarjassa tutustutaan Afrikkaan klassisen lautapelin kautta.

Ensimmäisessä jaksossa haastateltavana on pelin kehittäneen Kari Mannerlan tytär Meri Mannerla. Pasi Heikuran toimittama ohjelma paljastaa mielenkiintoisia yksityiskohtia mainosalalla elämäntyönsä tehneen Kari Mannerlan kiinnostuksenkohteista ja asenteista niin työhön kuin elämään.

Meri Mannerlan mukaan hänen isälleen tärkeää oli, että hänen nimensä mainitaan niin pelilaudassa, ohjeessa kuin pelin laatikossakin. Käytäntö jatkuu edelleen.

Mannerlan pelinkehittelytyön päätepiste

Ohjelma johdattelee aiheeseensa Mannerlan henkilökuvan kautta. Ratkaisu on toimiva. Vaikka pelilauta on monelle niin tuttu (ja siten ehkä nimi Mannerlakin), pelinkehittäjän taustoissa on paljon uutta kerrottavaa.

Kiehtovaa oli kuulla esimerkiksi siitä, kuinka ennen hitiksi osoittautunutta Afrikan tähteä Mannerla oli ideoinut liudan muita pelejä. Erinomaisen kiehtovalta kuulostivat esimerkiksi Gangsterit kiinni ja Radiumtaistelu Marsissa.

Jo aiemmissa peleissä vilahtelevat rahat, rosvot ja eksoottiset maisemat. Afrikan tähti oli Meri Mannerlan mukaan hänen isänsä pelinkehittelytyön kulminoituma ja päätepiste. Kari Mannerla on toisinaan nimennyt menestyneimmäksi pelilaudakseen mainostoimisto SEK:ille tekemänsä organisaatiokaavion.

Ohjelman kuuntelun jälkeen mieli kaipaa taas tutun pelilaudan äärelle. Sen sijaan Afrikasta ei vielä ensimmäisen jakson perusteella juuri opi. Kiinnostava toteutus houkuttelee tarttumaan myös myöhempiin jaksoihin, jotka käsittelevät muun muassa Afrikan taloutta, maantietoa ja luontoa – ja tietysti myös itse Afrikan tähteä, eli afrikkalaisia timantteja.

Yle Radio 1 klo 17.10 ja Yle Areena

