Kulttuuri

''Tuntuu, että vihapuhe on ryöstäytynyt käsistä'' – Kirjailija Pirjo Hassinen pöyristyi populismin noususta, mutta sai siitä mehukkaat ainekset romaanitrilogiaan

Julkaistu: 3.1.2021 klo 8:01

Kirjailija Pirjo Hassisen verenpaine on joutunut viime vuosina koetukselle. Oikeistopopulismin nousu maailmalla ja Suomessa piinaa kirjailijaa. On raskasta kohdata vihaa, ja vihasta oikeistopopulismissa on pohjimmiltaan kyse. Mutta ei niin pahaa, jottei jotain hyvääkin: hän on saanut oikeistopopulismista mehukkaan makaaberit ainekset hiljattain päätösosan saaneeseen romaanitrilogiaansa.