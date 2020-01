Tuore kysely: Ladattava hybridi tai täyssähköauto ladataan kotona tai työpaikalla – Julkiset latauspisteet saavat suomalaisilta kovaa kritiikkiä

Mahdollisuus ladata auto kotona oli tutkimuksen mukaan vähäpäästöisyyden lisäksi tärkein syy auton hankintaan. Tien päällä on sitten huomattavasti vaikeampaa: Kun latauspaikalle tulee, ensin pitää katsoa, kuka sitä operoi, miten maksetaan ja mikä sähkön hinta on.

Ladattavia autoja ladataan pääosin kotona ja työpaikalla, ja julkisia latauspisteitä käytetään vielä harvakseltaan.

Suurimmalle osalle suomalaisista ladattavan auton haltijoista kotona tai työpaikalla tehty lataus riittää päivittäisiin ajoihin. Lähes 85 prosenttia ladattavalla hybridillä ajavista lataa autoa kotonaan vähintään kolmesti viikossa. Päivittäin autoaan lataa kotona yli 70 prosenttia.

Lähes kolmannes ladattavien hybridien haltijoista ja noin viidennes täyssähköauton haltijoista lataa autoaan säännöllisesti työpaikalla. Täyssähköautoilla latauskertojen määrä on pienempi kuin ladattavilla hybrideillä, sillä niiden toimintamatka riittää useimmiten monen päivän ajomatkoihin.

Tiedot selviävät Autoalan Tiedotuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa kysyttiin ladattavien autojen eli ulkoisesti ladattavien hybridien ja täyssähköautojen käyttötavoista. Aineisto koottiin loka–joulukuussa 2019, ja tutkimukseen tuli yhteensä 2 284 vastausta.

Mahdollisuus ladata auto kotona olikin vähäpäästöisyyden lisäksi tärkein syy auton hankintaan. Noin 90 prosenttia ladattavan auton hankkineista arvioi juuri kotilatausmahdollisuuden tärkeäksi auton käyttövoiman valintakriteeriksi.

Tutkimuksen mukaan ladattavaa hybridiä myös ladataan paljon, sillä yli puolet ladattavien hybridien ajokilometreistä ajetaan sähköllä.

Tyypillinen ladattavalla hybridillä ajava suomalainen asuu omakotitalossa ja auto on hankittu työsuhdeautoksi.

– Noin puolet uusista ladattavista hybrideistä menee käyttöön joko yrityksille tai työsuhdeautoksi. Joukossa on paljon pitkää matkaa ajavia. Täyssähköautoa puolestaan ostetaan enemmän kotitalouden käyttöön, liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskuksesta selvittää.

Noin kaksi kolmasosaa ladattavien autojen haltijoista asuu omakotitalossa, jossa auton lataaminen on edullista ja helposti toteutettavissa.

"Joka paikassa on eri sovellus ja maksutavat"

Eniten negatiivista palautetta annettiin siitä, että julkisten latauspisteiden maksujärjestelmät ovat työläitä ja hankalia käyttää.

– Joka paikassa on eri sovellus ja maksutavat. Puhelimessa on varmaan viisi appia, ja aina uuteen paikkaan mennessä pitää ladata uusi. Jos ei ole pakko, en lataa julkisilla paikoilla lainkaan, eräs vastaaja kommentoi.

Myös hinnoittelussa nähtiin paljon kehittämistarpeita.

– Julkisten latauspaikkojen, joissa on minuuttipohjainen laskutus, hinta on erittäin kallis hitaasti lataaville hybridiautoille, yhdessä palautteessa todetaan.

– Kaipaan selkeää hinnoittelua ja hinnan merkintää latauspisteisiin, jotka ovat maksullisia, vaatii toinen.

Hanna Kalenoja myöntää, että maksujärjestelmä on hyvin monimutkainen.

– Silmät aukenivat, kun luin palautteita: Kun latauspaikalle tulee, ensin pitää katsoa, kuka sitä operoi, miten maksetaan ja mikä sähkön hinta on. On todella vaikeaa lähteä liikkeelle, jos ei voi maksaa pankkikortilla.

Kalenojan mukaan suurimmassa osassa julkisista latauspaikoista pitää olla ensin käytössä jokin app eli sovellus. Kalenojan mukaan monet sanovatkin, että käyttävät vain ilmaisia pisteitä.

– Se ei kuulemma ole rahakysymys, vaan kyse on siitä, että ei tarvitse rekisteröityä mihinkään ja syöttää luottokorttitietoja.

Kahdenlaisia latauspisteitä – pikalatauspisteitä tuli tuplasti lisää

Latauspisteitä on karkeasti kahdenlaisia: peruslatauspisteitä, joissa voi ladata tyypin 2 liittimellä ja joka sopii melkein kaikkiin ladattaviin hybrideihin ja täyssähköautoihinkin.

– Ihan kaikkia ladattavia hybridejä ei voi ladata sillä, Kalenoja huomauttaa.

Sitten on pikalatauspisteitä, jotka ovat suurempitehoisia ja niillä voi ladata pääosin täyssähköautoa, vaan ei ladattavia hybridejä.

– Mutta uusimpia ladattavia hybridejä voi jo pikaladata, eli kehitys menee eteenpäin.

Etenkin täyssähköautoilijat toivovat lisää pikalatauspisteitä.

Teknologiateolisuuden luvuista käy ilmi, että peruslatauspisteitä oli marraskuussa 2019 Suomessa kaikkiaan 2 646, mutta lukuun eivät sisälly esimerkiksi Teslan omat latauspisteet, joita on yli 100.

Pikalatauspisteitä oli marraskuussa 220. Molemmissa latauspisteissä määrä kasvoi kovasti viime vuonna. Esimerkiksi pikalatauspisteiden määrä oli vuonna 2018 vain 106 kappaletta, eli määrä on yli tuplaantunut.

Joka sadas auto Suomessa on ladattava auto

Suomen autokannassa oli vuoden 2019 lopussa noin 25 000 ladattavaa hybridiä ja noin 4 700 täyssähköautoa.

Bensiiniautoja oli noin 1,9 miljoonaa ja diesel-autoja noin 760 000. Kaasuautojen määrä ylitti juuri 10 000 rajan.

Ladattavia hybridejä on vielä alle prosentin verran kaikista autoista: 0,9 prosenttia on ladattavia hybridejä ja täyssähköautojen osuus kannasta on 0,2 prosenttia. Yhteensä ladattavien autojen osuus on siis 1,1 prosenttia autokannasta.

– Vaikka määrä on kasvanut paljon, vielä ollaan siinä pisteessä, että joka sadas auto on ladattava ja verkkoon liitettävissä. Ollaan vielä lähtökuopassa, Hanna Kalenoja tiivistää.

Autoalan Tiedotuskeskuksen ennusteen mukaan täyssähköautojen osuuden henkilöautojen ensirekisteröinneistä on ennakoitu vuoteen 2025 mennessä kasvavan Suomessa noin 10 prosenttiin.

Lataushybridien kysynnän on ennakoitu vilkastuvan nopeammin – vuoteen 2025 mennessä niiden osuuden ensirekisteröinneistä on arvioitu kasvavan noin 16 prosenttiin.

– Tästähän on erilaisia ennusteita, mutta näin me näemme tulevat viisi vuotta, kun katsotaan valmistajien ja tarjonnan näkökulmasta, eli kuinka nopeasti uusia autoja alkaisi markkinoille tulla.