Tupakoinnin lopettaminen yleistynyt koronapandemian aikana

Tupakoinnin lopettaminen on noussut puheenaiheeksi entistä enemmän koronapandemian aikana. Tieto siitä, että tupakointi lisää vakavan koronasairauden riskiä huomattavasti, on saanut tuhannet suomalaiset etsimään uusia, tehokkaita keinoja tupakoinnin lopettamiseksi.

Tupakointi on Suomessa vähentynyt jo pitkän aikaa joka vuosi, mutta koronapandemian puhkeaminen on vauhdittanut lopettamispäätöksien syntymistä entisestään.

Tupakoinnin haitat

Tupakoinnista aiheutuvat terveyshaitat ovat valtavia. Maailmassa kuolee noin 8 miljoonaa ihmistä vuosittain tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin ja esimerkiksi Suomessa noin joka kolmas syöpä on tupakoinnin aiheuttama. Tupakointi lyhentää elinikää keskimäärin lähes kymmenen vuotta.

Vaikka tietämys tupakoinnin haitoista on kasvanut merkittävästi ja tupakointi nuorten keskuudessa on vähentynyt, tupakoinnin pariin ajautuneille lopettaminen ei kuitenkaan välttämättä ole aivan helppoa. Riippuvuus on syntynyt ja hyvin usein tupakasta eroon pääsemiseksi tarvitaan apua, niin läheisten ihmisten tarjoamana tukena, kuin myös nikotiinikorvaushoidon muodossa.

Nikotiinikorvaushoito

Nikotiinikorvaushoitotuotteet ovatkin yksi parhaista konsteista tupakoinnin lopettamiseksi. Korvaushoitotuotteen idea on helpottaa tupakoinnin lopettamisesta aiheutuvia vieroitusoireita ja toimia vähemmän haittoja aiheuttavana korvaustuotteena tupakalle. Haittojen vähentäminen onkin yksi tärkeimmistä näkökulmista tupakoinnin lopettamista harkitsevalle.

Korvaushoitotuotteita Suomessa löytyy niin apteekeista, kuin myös tavallisista kaupoista ja kioskeista. Yleisimmät korvaushoitotuotteet kauppojen hyllyissä ovat nikotiinipurukumi, nikotiinitabletit ja nikotiinilaastari. Lähes kaikki tupakoinnin lopettamista yrittäneet ovatkin varmasti näihin tuotteisiin tutustuneet ja valitettavasti kovin moni on myös joutunut toteamaan kyseisten korvaushoitotuotteiden tehon riittämättömäksi. Tutkimustulosten mukaan esimerkiksi nikotiinipurukumilla tupakoinnin lopettamista yrittäneistä vain noin 10 prosenttia on onnistunut pääsemään eroon tupakasta.

Uusi innovaatio on noussut suosituimmaksi korvaushoitotuotteeksi Suomessa

Tällä hetkellä Suomen suosituin korvaushoitotuote onkin vielä melko uusi ja nopeasti suureen suosioon noussut innovaatio, tupakattomat nikotiinipussit. Nikotiinipussit ovat perinteistä ruotsalaista nuuskaa muistuttava tuote, joka ei kuitenkaan sisällä lainkaan tupakkaa tai muita nuuskasta ja tupakasta löytyviä terveydelle vaarallisia ja syöpää aiheuttavia aineita. Toisin kuin pahanhajuiset nuuskapussit, tupakattomat nikotiinipussit ovat valkoisia ja raikkaita.

Nikotiinipussit eivät värjää hampaita tai aiheuta pahanhajuista hengitystä ja ne ovat erittäin huomaamattomia käyttää. Monet tupakoitsijat ovatkin saaneet nikotiinipusseista ensin avun esimerkiksi lentomatkustamisen aikana iskevään tupakanhimoon ja huomanneet lopulta nikotiinipussien riittävän vallan mainiosti ainoaksi nikotiinituotteeksi ja pystyneet jättämään tupakoinnin pois kokonaan.

Nikotiinipussit täysin laillisesti kotiovellesi

Sen lisäksi että nikotiinipussit ovat tehokas keino tupakoinnin lopettamiseksi, myös niiden hankkiminen on todella vaivatonta ja helppoa. Kun korvaushoitotuotteeksi tarkoitetut nikotiinipussit sisältävät nikotiinia enintään 4 mg annospussia kohden, voi niitä tilata Suomen ulkopuolella ETA-alueella sijaitsevasta verkkokaupasta täysin laillisesti, jopa kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän kerrallaan. Kyseessä ei siis ole tupakkatuote, jota koskisivat tupakkatuotteiden etämyynti- ja maahantuontirajoitukset, vaan nikotiinipussit ovat korvaushoitotuote, joka luetaan itsehoitolääkkeeksi.

Tilatessasi nikotiinipusseja suosittelemme kuitenkin olemaan tarkkana valitessasi verkkokaupan tilaustasi varten. Hakemalla nikotiinipusseja voit törmätä hieman hämäriin, ulkomaalaisiin verkkokauppoihin, jotka eivät esimerkiksi ilmoita myytävien nikotiinipussien nikotiinipitoisuuksia. Tässä tilanteessa vastuu on tilaajalla, ja yli neljän milligramman vahvuudella olevan nikotiininuuskan tilaaminen Suomeen ilman reseptiä on aina lääkerikos.

Luotettava kauppias – nikotiinipussit.com

Nikotiinipussit.com on vastuullinen ja luotettava verkkokauppa, joka tarjoaa ainoastaan laillisesti Suomeen tilattavia nikotiinipusseja ja huolehtii puolestasi myös siitä, ettet voi ylittää sallittuja kertatilausmääriä edes vahingossa.

Nikotiinipussit.com verkkokaupan valikoimasta löytyvät Suomen suosituimmat nikotiinipussit ja verkkokauppa on kuuluisa nopeasta ja asiantuntevasta asiakaspalvelustaan, joka on aina valmiina auttamaan ja vastaamaan kiperiinkin kysymyksiin korvaushoitotuotteista.

Tilaukset toimitetaan nopeasti ja luotettavasti smartpostilla ja verkkokaupassa on käytössä kaikki yleisimmät maksutavat.

