Turkin hyökkäys alkoi - Minkälaisia taisteluita on odotettavissa ja onko kurdeilla mahdollisuuksia Turkin armeijaa vastaan?

Turkki käynnisti hyökkäyksensä Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan Suomen aikaa noin kello 16. Turkin armeija lisäksi mukana on Turkin syyrialaisia liittolaisia.

Presidentti Recep Tayyip Erdogan on sanonut Turkin tavoitteeksi perustaa Syyrian rajaseudulle noin 30 kilometriä leveä "turvavyöhyke", josta maa ajaa uhkana pitämänsä kurdit loitolle.

Turkin tarkoitus on myös siirtää turvavyöhykkeelle noin 1,5-2 miljoonaa Syyrian sodan pakolaista, jotka ovat tällä hetkellä Turkissa. Yhteensä maa on ottanut vastaan lähes neljä miljoonaa pakolaista Syyriasta.

Kurdijoukot taas pyrkivät pitämään kiinni alueistaan, joita he pitävät hallussaan Pohjois-Syyriassa.

Lännen Media kysyi asiantuntijoilta, minkälaisia taisteluita Pohjois-Syyriassa on odotettavissa.

1. Onko kurdeilla mahdollisuuksia Turkkia vastaan?

Pohjois-Syyrian kurdeilla ei ole ilmavoimia, raskasta aseistusta, eikä niin paljoa joukkoja, että voisi käydä laajoja taisteluita avoimella maaperällä. Turkilla on valtava sotakalusto ja moderni armeija.

Näin kuvaa osapuolten mittasuhteita Lähi-idän asiantuntija, neuvonantaja Mikko Patokallio konfliktinratkaisujärjestö CMI:stä.

Patokallio vertaa tilannetta Turkin viimevuotiseen aluevaltaukseen Afrinin maakunnassa. Siellä kurdit menettivät asemansa äkkiä, vaikka alue oli helpompi puolustaa vuoristoisuutensa takia.

– Tässä valossa on vaikea nähdä, että kurdit kykenisivät pitämään linjojaan Pohjois-Syyrian rajaseudulla, missä maasto on avointa ja hallittavana on satojen kilometrien raja-alue.

Syyrian kurdijoukoilla SDF:llä on Patokallion arvion mukaan kaksi pääasiallista mahdollisuutta: taistella heti rajan tuntumassa tai vetäytyä jonkin matkaa.

– Jonkinlainen vetäytyminen on luultavasti välttämätöntä, mutta kurdit saattaisivat myös vetää joukkonsa Turkin tavoitteleman turva-alueen matkalta Syyrian puolelle.

2. Minkälaiset taistelut on odotettavissa?

Turkki pyrkii etenemään hyökkäyksensä kanssa nopeasti, arvioi strategian opettaja, kapteeni Antti Pihlajamaa Maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Turkki alkaa ensin todennäköisesti pehmittää kurdien asemia tykistötulella ja muilla kaukovaikutteisilla aseilla, Pihlajamaa uskoo.

Tykistötulta ammutaan luultavasti useisiin kurdien kohteisiin rajaseudulla. Hyvin pian sen jälkeen Turkki lähettänee joukkonsa liikkeelle panssarien kanssa, Pihlajamaa sanoo.

Sotilasoperaatio kestää Pihlajamaan arvion mukaan muutamista päivistä runsaaseen viikkoon.

Turkki tuskin etenee pidemmälle kuin suunnittelemansa turva-alueen eli noin 30 kilometriä leveän kaistaleen luo.

CMI:n Patokallio sanoo, että Syyrian oppositioon kuuluvat Turkin liittolaisjoukot nousevat merkittävään asemaan.

– Turkki haluaa minimoida omat tappionsa, joten taistelukentällä pyritään käyttämään luultavasti sijaisjoukkoja ja vähentämään näin omien maavoimien altistusta kentällä.

3. Mitä tapahtuu Syyrian sisällissodalle?

Syyrian sisällissota on ollut viime kuukaudet jähmettyneessä tilanteessa, ja väkivalta on vähentynyt selvästi vaikeimmista vuosista.

Yhdysvaltojen vetäytyminen ja Turkin hyökkäys vaikuttavat jonkin verran sodan voimasuhteisiin, mutta muutokset eivät tuo sotaa ainakaan lähemmäs päättymistä, CMI:n Patokallio arvioi.

– Maassa on yhä kolme erilaista hallintoa ilman keskusteluyhteyttä, ulkovaltojen joukkoja ja laajoja alueita presidentti Bashar al-Assadin hallinnon kontrollin ulkopuolella, Patokallio kuvaa Syyrian tilanteen sekavuutta.

Kurdien ulkopuoliset osat Syyrian oppositiosta ja kapinallisjoukoista vahvistuvat, jos kurdit joutuvat taisteluihin Turkin kanssa ja huomio kohdistuu pohjoiselle rajalle.

Yhdysvaltojen lähtö taas heikentää Syyrian kurdien asemaa Patokallion mukaan niin paljon, että kurdit joutuvat mahdollisesti hieromaan sopua al-Assadin hallinnon kanssa.

Kurdien tavoitteena on oman autonomisen alueen lujittaminen Pohjois-Syyriassa, mutta al-Assadin hallinto on vastustanut autonomista kurdialuetta voimakkaasti, joten myönnytykset eivät ole todennäköisiä nytkään.

– Näiden osapuolten on yhä löydettävä ratkaisu kurdien pidempiaikaiseen asemaan, vaikka nyt saattaisikin löytyä osittaista yhteisymmärrystä, Patokallio sanoo.