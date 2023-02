Turkin kaakkoisosassa voimakas maanjäristys, yli 500 ihmistä on kuollut Turkissa ja Syyriassa

Ainakin kymmeniä rakennuksia on tuhoutunut aamuyön järistyksessä.

Turkin kaakkoisosassa aamuyöllä tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä on kuollut yli 500 ihmistä. Turkissa on raportoitu kuolleen ainakin 284 ihmistä. Naapurimaassa Syyriassa puolestaan on hallinnon hallussa olevilla alueilla kuollut ainakin 237 ja Turkin tukemien kapinallisten alueilla…