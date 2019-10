Turkki: Kurdijoukot tappoivat turkkilaissotilaan Pohjois-Syyriassa tulitauosta huolimatta - Erdogan luvannut ''murskata terroristien päät'', jos taukoa ei noudateta

Turkin puolustusministeriö tiedottaa, että yksi turkkilainen sotilas olisi kuollut ja toinen haavoittunut Syyrian kurdien YPG-joukkojen hyökkäyksessä Pohjois-Syyriassa Tel Abyadin rajakaupungissa, vaikka sovittu tulitauko on voimassa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan suostui torstaina viiden päivän tulitaukoon keskusteltuaan asiasta Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen kanssa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Erdogan varoitti lauantaina, että hyökkäys jatkuu ja Turkki "murskaa terroristien päät", jos sopimusta ei noudateta.

Viiden päivän jälkeen tulitauon on tarkoitus muuttua pysyväksi, jos kurdit vetäytyvät alueelta, jonne Turkki on suunnitellut turvavyöhykettä. Turkki on vaatinut, että Yhdysvaltojen velvollisuus on varmistaa YPG: n vetäytyminen.

Yhdysvallat on luvannut vastineeksi tulitauolle olla asettamatta lisää pakotteita Turkkia vastaan. Voimassa olevat pakotteet Yhdysvallat on kertonut purkavansa, kun operaatio on ohi.

Puolustusministeriö totesi lausunnossaan, että YPG olisi hyökännyt sunnuntaina aseellisesti vastaan turkkilaisia sotilaita, jotka suorittivat tiedustelu- ja valvontaoperaatiota Tel Abyadissa.

Ministeriön mukaan Turkki antoi "välittömän itsepuolustukseen perustuvan vastauksen", ja kurdit olisivat tehneet 20 rikkomusta huolimatta Yhdysvaltojen kanssa tehdystä turvallisen vyöhykkeen sopimuksesta.

Turkkikin rikkonut tulitaukoa

Perjantaina kurdijoukot syyttivät Turkkia tulitauon rikkomisesta. Kurdien mukaan Turkki olisi ampunut kranaateilla siviilialueita koillisessa raja-alueella. Myös lukuisat uutistoimistot kertoivat perjantaina pommituksista ja tulituksista.

Sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoi, että Turkin perjantainen ilmaisku osui Ras al-Ainin kaupungin lähistöllä sijaitsevaan Bab al-Kheirin kylään, jossa kuoli 14 siviiliä.

Turkki on kiistänyt syytökset ja sanonut niitä yrityksiksi sabotoida tulitaukosopimusta. Turkkilaisen vanhemman virkamiehen mukaan Turkki tukee sopimusta täysin.

Reutersin mukaan lauantaina tulitauko piti Syyrian ja Turkin rajalla, jonka ylitti vain muutama turkkilainen armeija-ajoneuvo.

Turkin hallinto pitää kurdien johtamiiin Syyrian demokraattisiin joukkoihin (SDF) kuuluvaa YPG:tä terroristiryhmänä, koska sillä on yhteys Kaakkois-Turkin kurdi-kapinallisiin. YPG on ollut Yhdysvaltain liittolainen taistelussa Isisiä vastaan.