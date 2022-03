Turvallisuustilanne herättää kysymyksiä - Kainuun soten ja pelastuslaitoksen viranomaiset rauhoittavat huolestunutta väestöä

Ukrainan sota ja muuttunut kansainvälinen turvallisuustilanne on herättänyt huolta myös Kainuun maakunnan alueen väestön keskuudessa, Kainuun sote tiedottaa.

Tämän johdosta yhteydenotot Kainuun pelastuslaitokseen ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuoltoon ovat lisääntyneet.

Kysymyksiä aiheuttavat muun muassa väestönsuojat ja muut varautumistoimet, mutta huoli näkyy myös terveyspalveluissa.

Suomeen ei kohdistu konkreettista turvallisuusuhkaa

Kainuun pelastuslaitos haluaa rauhoitella tilanteesta huolestuneita kainuulaisia, koska Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sellaista turvallisuusuhkaa, joka aiheuttaisi välittömiä tai normaalista poikkeavia toimia.

Esimerkiksi väestön suojaväistö- ja evakuointisuunnitelmien tai väestönsuojan sijaintipaikkaa koskevalle tiedolle ei tällä hetkellä ole tarvetta.

"Haluamme todeta, että konkreettista uhkaa ei ole."

Viranomaisten tehtävänä on seurata ja tarvittaessa ennakoida turvallisuustilanteen kehittymistä.

Tarvittaessa toimivaltainen viranomaistaho erikseen ohjeistaa ihmisiä, mutta tällaiseen ei Suomessa nyt ole tarvetta.

– Sotessakin on todettu, että asiakkaiden yhteydenotot pelkoon ja ahdistumiseen liittyen ovat lisääntyneet. Asia on hyvin ymmärrettävä, etenkin pitkän koronapandemian jatkuessa, mutta haluamme myös todeta, että konkreettista uhkaa ei ole, korostaa Kainuun soten kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto .

– Tavallisen arjen jatkaminen toisistamme huolehtien on tärkeää. Tämä on tietysti erityisen olennaista Ukrainasta vastaan otettaville ihmisille. Vastaanottokeskuksen ja muiden tahojen kanssa teemme yhteistyötä, jotta pystymme kaikin tavoin tukea tarjoamaan.

Yhteistyö varautumisen perustana

Varautuminen poikkeustilanteisiin perustuu kokonaisturvallisuuden malliin, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan yhdessä viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

"Mihinkään poikkeuksellisiin toimiin ei ole tarpeen ryhtyä."

– Kainuun pelastuslaitos jatkaa tavanomaiseen tapaan työtä turvallisuusasioiden ja varautumisen parissa. Työhön sisältyy verkostomainen yhteistyö Kainuun maakunnan alueen eri toimijoiden kanssa, joten emme ole muuttaneet omaa toimintaamme, kuvaa Kainuun pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Juha Kärkkäinen .

Arkistokuvassa Jari Pirttimaa ja valmiuspäällikkö Juha Kärkkäinen tarkastelevat Kainuun laajaa aluetta vuonna 2021 pidetyssä Kainuun Nuotta ry:n koulutustilaisuudessa. Kuva: Kainuun Nuotta ry / arkisto

– Sota Euroopassa on koskettanut ihmisiä syvästi ja myös varautumisesta uutisoidaan paljon. On varsin ymmärrettävää, että tilanne horjuttaa meidän kaikkien turvallisuudentunnetta. Myönteistä on, että kansalaiset kiinnittävät huomiota asuinympäristönsä turvallisuuteen ja myös omavarautumiseen, kuten kotivaraan, Kärkkäinen viestittää tiedotteessa.

– Omavarautuminen on osa kokonaisturvallisuuden toimenpiteitä, kuten myös se, että taloyhtiöt ja muut kiinteistöt itse tarkastavat omia suojatilojaan. Nämä ovat tärkeitä, mutta mihinkään poikkeuksellisiin toimiin ei ole tarpeen ryhtyä, toteaa Kärkkäinen.

Viranomaiset harjoittelevat säännöllisesti

Kainuussakin viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu lainsäädännössä määriteltyjen ja eri turvallisuustilanteisiin soveltuvien suunnitelmien laatiminen.

Valmiuden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi esimerkiksi pelastustoimessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa on rutiinia, että suuronnettomuuksien tai muiden erityisten tilanteiden varalta myös harjoitellaan.

Viranomaisyhteistyötä harjoitellaan säännöllisesti erilaisten skenaarioiden eli kehityskulkujen avulla.

Näissä yhteistyöharjoituksissa kumppaneina ovat usein myös Puolustusvoimat, Kainuun rajavartiosto, poliisi, aluehallintovirasto, Ely-keskus ja Kainuun kunnat.