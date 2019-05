Turvapaikanhakijoiden jalkapanta kummastuttaa järjestöjohtajaa: Toivottavasti hallitusohjelma ei sisällä tällaisia hullutteluja

Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen pitää pahimpana ongelmana viallista ja pitkittynyttä turvapaikkaprosessia. Se ei korjaannu jalkapannan kaltaisilla ehdotuksilla.

Sdp:n Antti Rinteen tuleva hallitus aikoo Helsingin Sanomien tietojen mukaan mahdollistaa jalkapannan laittamisen joillekin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille.

Kyseessä olisi ainakin turvapaikanhakijan uhka syyllistyä rikokseen tai uhka kansalliselle turvallisuudelle. Jalkapannalla vältettäisiin kalliimpi säilöönotto, mutta pystyttäisiin seuraamaan henkilön liikkeitä.

"Poliisi arvioi tehon heikoksi"

Valtosen mukaan jalkapantaesitys ei ratkaise kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta.

– Poliisi itse arvioi jalkapannan tehon heikoksi. Kurikäytäntöjen aika on sitten, kun turvapaikkaprosessi on kunnossa, sanoo Valtonen.

Lauantaina on tulossa voimaan laki, joka helpottaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön karkottamista. Valtosen mukaan lain viranomaisohjeistus on kuitenkin puutteellista, eikä karkotusongelma ratkea Suomen päätöksillä.

– Ymmärrän, että paperittomuus ei ole kenenkään etu, mutta ei heitä voi palauttaa, kun Irak ei ota vastaan, hän muistuttaa.

Väärinkäytökset yksittäistapauksia

Valtonen arvioi, että turvapaikkaprosessin väärinkäytökset ovat yksittäistapauksia. Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden turvallisuusriskiä on hänen mukaansa vaikea sanoa.

– Mietin, mikä on suurin riski. Mielestäni se on pitkittynyt prosessi ja epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi tulemisen tunne, sanoo Valtonen.

Kuitenkin, jos on valittava kalliin säilöönoton ja jalkapannan välillä, Valtonen pitää jalkapantaa vähemmän haitallisena. Silloin perusteiden pitää olla laissa yhdenvertaiset. Hän kuitenkin vastustaa jalkapantalakia.

Hallitusneuvottelujen karu yllätys

Valtonen pöyristyi luettuaan hallitusneuvottelujen esityksestä. Hallituksessa ovat kuitenkin mukana inhimillisempää turvapaikkapolitiikkaa ajaneet vasemmistoliitto, vihreät ja rkp.

– Tänään ensi töikseni laitoin sekä neuvottelijoille että kansanedustajille viestiä. Toivottavasti hallitusohjelma ei sisällä tällaisia hullutteluja.

Jalkapannoista turvapaikanhakijoille on keskusteltu eri maissa. Niitä on myös käytetty muun muassa Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinnon aikana. Myös Saksassa laki mahdollistaa jalkapannan käytön, jos kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija on riski turvallisuudelle.