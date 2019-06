Turvapaikanhakijoiden maksukortit vaihdettiin uusiin, ja samalla yli tuhat jäi saamatta varojaan - Maahanmuuttovirasto: Ongelmaa työstetään ankarasti

Jopa 1500 turvapaikanhakijaa on jäänyt vaille palkka- ja vastaanottorahojaan, kun Maahanmuuttovirasto vaihtoi käytössä olleet Moni-kortit huhti-toukokuussa PFS-kortteihin. Moni-kortit ja niihin liittyvä verkkopankki lakkasivat toimimasta huhtikuun lopussa, mutta niillä olevat varat eivät siirtyneetkään uusille tileille suunnitellusti.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen kertoo, että taustalla on palveluntarjoajan ongelmia.

– Kortit piti uusia jo viime vuonna, mutta matkan varrella on esiintynyt ongelmia. Maahanmuuttovirastosta riippumattomista syistä Moni-korttien palvelu päättyi lopulta nopeasti. Ongelmaa työstetään ankarasti, tässä on Finanssivalvontakin mukana. Toivottavasti ratkaisu löytyy mahdollisimman pian.

Nuutinen kertoo, että suurimmat tileille jääneistä varoista liikkuvat tuhansissa euroissa.

– On ikävää, että Maahanmuuttovirasto on tarjonnut palvelua jonka lopputuloksena on käynyt näin. Suurimmaksi osaksi summat ovat melko pieniä, mutta toki sekin on periaatteellinen ongelma. Turvapaikanhakijalle jo satakin euroa voi olla toimeentuloa horjuttava summa.

Ongelma on työllistänyt vastaanottokeskuksia

Maksukortteja on myönnetty turvapaikanhakijoille tietyin edellytyksin erityisesti palkanmaksua varten. Joissakin vastaanottokeskuksissa kortit on kuitenkin ollut käytössä kokeiluna täysiveroisesti, jolloin niille on maksettu myös vastaanottoraha. Esimerkiksi Robert Huberin tien vastaanottokeskuksessa Vantaalla ja Nihtisillan vastaanottokeskuksessa Espoossa Moni-kortit myönnettiin kaikille asiakkaille. Tämä tarkoittaa sitä, että korttien vaihtuminen koski keskuksissa yhteensä noin tuhatta turvapaikanhakijaa.

– Korttien vaihtoprosessi on ollut iso työ meillä. Osa turvapaikanhakijoista oli akuutissa vaiheessa ilman rahaa viikkoja. Nyt asiakkaat ovat saaneet vastaanottorahat ja palkat uusille korteille, mutta vanhoilla korteilla on edelleen varoja, joka pitäisi saada siirrettyä käyttöön, vastaanottokeskuksia ylläpitävän Luona Oy:n liiketoimintajohtaja Suvi Salonen kertoo.

Keskukset ovat järjestäneet siirtymäaikana keskuksen ulkopuolella asuville turvapaikanhakijoille mahdollisuuden ruokailuun. Lisäksi asiakkailla on ollut oikeus hakea täydentävää vastaanottorahaa.

– On täysin ymmärrettävää, että asiakkaat ovat vihaisia. Ihmisillä on oikeus itse ansaitsemiinsa rahoihin.

[image orderno="2"][/image]

Tavoitteena yhtenäinen maksukorttijärjestelmä

Nuutinen kertoo, että maahanmuuttovirasto pyrkii saamaan PFS-maksukortit käyttöön kaikille turvapaikanhakijoille vuoden loppuun mennessä.

– Tässä on tavoitteena yhtenäinen maksukortti- ja palkanmaksujärjestelmä kaikille.

Vaikka kortit ovat ominaisuuksiltaan rajoitettuja - niillä ei voi tehdä tilisiirtoja tai nettiostoksia eivätkä ne toimi Suomen rajojen ulkopuolella - niiden uskotaan helpottavan turvapaikanhakijoiden arkielämää ja esimerkiksi työllistymistä.

Turvapaikanhakijoilla on oikeus työntekoon heidän oleskeltuaan maassa kolme tai kuusi kuukautta, riippuen siitä ovatko he kyenneet esittämään voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Työllistymismahdollisuuksia kuitenkin hankaloittaa se, että tavallisen pankkitilin avaaminen ilman riittävällä varmuudella todistettua henkilöllisyyttä on lähes mahdotonta.

– Yritämme edesauttaa niiden työllistymismahdollisuuksia, joilla edellytykset muuten ovat kunnossa. Työsopimuslain mukaan palkka tulee lähtökohtaisesti maksaa pankkitilille. Vaikkakin Moni- ja PFS -kortit ovat ominaisuuksiltaan rajoitettuja, niin kortin tiliä voi käyttää palkanmaksuun, Nuutinen kertoo.

Lisäksi korttien käyttöönottoon liittyy turvallisuustekijä. Tampereen vastaanottokeskuksen johtaja Mikko Sivonen kertoo, että heillä PFS-kortit on ollut käytössä kaikilla alusta saakka.

– Henkilökunta on ollut tyytyväistä siihen, ettei keskuksessa tarvitse käsitellä suuria summia vastaanottorahoja käteisenä joka kuukausi. Myös asiakkaat pitävät varojen säilyttämistä kortilla turvallisempana - on optimistista ajatella ettei varkauksia tapahdu, jos pitkin vastaanottokeskuksen huoneita liikkuu tuhansia euroja käteistä.