Kotimaa

Turvotus ja ilmavaivat olivat Karoliina Isokorvelle päivittäinen riesa – Katso, miten helpotat oloa muutamalla liikkeellä, jotka venyttävät vatsaa

Julkaistu: 17.5.2021 klo 6:31

Kun suolistoon kertyy kaasua, sen on tultava sieltä myös ulos. Kyseessä on täysin normaali, vaikkakin kiusallinen vaiva, joka on tuttu ärtyvän suolen oireyhtymää (IBS) sairastavalle Karoliina Isokorvelle, 25. Jutun lopussa on vinkit kaasua vapauttaviin jumppaliikkeisiin.