Tutustu kalastuksen saloihin kurssilla

Kajaanin Kalastuskerho aloittaa kurssin, jonka tarkoituksena on opastaa vasta harrastuksen aloittaneita tai lajista kiinnostuneita mukaan kalastuksen maailmaan. Nappaa kalastuksesta harrastus -kurssilla opetellaan käytännössä, miten eri lajeja kalastetaan ja millä välineillä. Samalla tutustutaan kalan käsittelyyn ja oman alueen hyviin kalapaikkoihin.

Kevätkauden jatkuva kurssi alkaa lauantaina 20. helmikuuta Iso-Ruuhijärvellä. Kurssille otetaan koronarajoitusten mukaan osallistujia, mikä nykyisillä rajoituksilla tarkoittaa enintään 20 henkilöä.

"Minimimäärää ei ole, eli kurssi toteutetaan pienellekin osallistujamäärälle. Toki vuoden aikana voi myös tulla mukaan toimintaan, jos ei nyt ensimmäiselle kerralle ehdi mukaan", sanoo kalastusohjaaja Matti Kulju .

Kurssi on tarkoitettu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Ikärajoituksella järjestäjä haluaa olla tukemassa aikuisten kiinnostusta lajiin, sillä vain aikuisille suunnattua, kalastusharrastusta tukevaa toimintaa ei ole aiemmin ollut liiemmälti tarjolla, vaikka kysyntää voisi ennakoida olevan.

"Viime vuonna lunastettiin esimerkiksi ennätysmäärä valtion kalastonhoitomaksuja, ja tämä osaltaan jo kertoo siitä, että kalastus kiinnostaa harrastuksena", Kulju tarkentaa.

Kurssipäiviä on neljä ja yhden päivän kesto on noin 4-5 tuntia. Kurssille osallistuminen ei vaadi omia kalastusvälineitä. Järjestäjällä on toiminnan vastuuvakuutus voimassa.

Kurssihinta sisältää kurssin teemapäivät tarjoiluineen, tarvikkeineen sekä lupineen sekä Kajaanin Kalastuskerhon jäsenmaksun vuodeksi. Kurssimaksu maksetaan etukäteen seuran tilille ennen ensimmäistä kalastuskertaa. Tarkemmat ohjeet saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssi on osa Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) vuoden 2021 toimintaa.

Perinteikkään Kajaanin Kalastuskerholla mittariin tulee 70 vuotta tänä vuonna. Seurassa on tällä hetkellä jäseniä noin sata. Se on jäsenmäärältään yksi Kainuun Vapaa-ajankalastajien suurimmista seuroista.

"Seurallamme on myös oma mökki Oulujärven Maahonkisen saaressa, mikä on seuran jäsenten vapaassa käytössä. Tällä uudella toimintamuodolla haluamme olla mukana kalastusharrastuksen jatkumisen turvaamisessa", Kulju mainitsee.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kurssille 14.2. mennessä: Matti Kulju, Kajaanin Kalastuskerho ry, p. 050 369 7667 tai matti.kulju@vapaa-ajankalastaja.fi

Kurssiohjelma löytyy kokonaisuudessaan Kajaanin kalastuskerhon verkkosivuilta.