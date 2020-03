Tv-arvio: Talent Suomi tuntuu taas tuoreelta – parhaissa esityksissä on taitoa ja taidetta

Talent Suomi

★★★★ Talent Suomi on ollut kevätkauden viihdyttävin kykyjenetsintäkilpailu televisiossa. Edellisestä kaudesta on kolme ja puoli vuotta, joten formaatti tuntuu taas tuoreelta.

Talentissa pysyy mielenkiinto yllä, kun esitykset ovat niin erilaisia. Laulu- ja tanssinumeroiden välissä lavalle tulee yhtäkkiä alpakoita tai taikuutta.

Tuomareihinkin olen jo kiintynyt. Joidenkin mielestä Krista Sigfridssonin positiivisuus menee yli, mutta ei se minua häiritse. Jorma Uotisen ilmeet ovat paljonpuhuvia.

Esitysten erilaisuus tekee vertailun vaikeaksi, mutta toisaalta hyvän esiintyjän tunnistaa aina. Energia välittyy ja taito hämmästyttää. Esitys saa katsojan sydämen läikähtämään.

Semifinaalit ilman liveyleisöä

Tänä iltana Tänä iltana alkavat suorat semifinaalit, jotka toteutetaan näissä oloissa ilman liveyleisöä. Oma suosikkini on heti ensimmäisessä lähetyksessä. MDD on valloittava, taitava ja energinen neljän pojan katutanssiryhmä Oulusta. Heidän oma koreografiansa oli karsinnoissa todella vaikuttava ja persoonallinen: sekä talenttia että taidetta. alkavat suorat semifinaalit, jotka toteutetaan näissä oloissa ilman liveyleisöä. Oma suosikkini on heti ensimmäisessä lähetyksessä. MDD on valloittava, taitava ja energinen neljän pojan katutanssiryhmä Oulusta. Heidän oma koreografiansa oli karsinnoissa todella vaikuttava ja persoonallinen: sekä talenttia että taidetta.

Ensimmäisessä semifinaalissa yleisön äänistä kilpailevat myös DCA Ensemble, Herra Koskinen , Markus Tervo , Akrotaiturit, Wilhelmiina ja Lucky , Mikko Heikinpoika ja Veronika Istomina .

Edellisissä kisoissa voittajia ovat olleet beatboksaaja, pantomiimitaiteilija, flairtending-baarimestarit, seitsemänvuotias runonlausuja ja kämmenillään musisoiva. Entä nyt?

MTV3 15.3. klo 19.30