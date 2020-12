Tv-kolumni: Draamaa olla pitää, tee ja sympatia eivät enää riitä

Katselin Areenasta tuoreen brittisarjan Kaikenkarvaiset ystäväni . Se on hyvä.

Ainoa olennainen ongelma on, että 1930–1940-lukujen Yorkshireen sijoittuvalla sarjalla on kaksi historiallista vertailukohtaa: osin elämäkerralliset kirjat, jotka eläinlääkäri Alf Wight kirjoitti 1970-luvulla kirjailijanimellä James Herriot sekä niistä 1980-luvulla tehty tv-sarja. Molemmat ovat erittäin hyviä.

Olennainen ero uuden ja vanhan välillä piilee dramatisoinnin jännitteessä.

Originaalien viehätys perustuu teehen ja sympatiaan eli inhimilliseen ja eläimelliseen lämpöön sekä nokkelaan huumoriin.

Uutuudessa painottuvat stressitasoa nostattavat vastakkainasettelut. Käsikirjoitus on ahdettu turboon sillä oletuksella, että tee ja sympatia eivät riitä nykykatsojille.

Eivät ne ehkä riitäkään. Draamallista dopingia on pumpattu moniin muihinkin tv-tuotantoihin, muun muassa Elisabet II:n valtakaudesta kertovaan The Crowniin .

Myös maailman sadat tosi-tv-ohjelmat ovat kaikkea muuta kuin totta. Suurin osa niistä perustuu tekemällä tehtyyn kilpailuasetelmaan, jonka kehittymistä ja huipentumista passaa jännittää kuin Suomi-Ruotsi-maaottelua.

Markkinatalouden kauniit ja rohkeat ilot

Muinaisilla vuosikymmenillä televisionkatselun uskottiin vaikuttavan ihmisten ajatteluun, asenteisiin ja toimintaan. Siksi ohjelmatarjontaan kiinnitettiin monin tavoin huomiota. Lasten kasvatus oli yksi lähtökohdista.

Viimeistään 1990-luvulla moinen holhoamisperiaate katosi viemäriin. Tilalle tulivat vapaan markkinatalouden kauniit ja rohkeat ilot: kilpailumentaliteetti ja kaupallisuus sekä some.

Draamaa, juonittelua ja vastakkainasettelua on alettu luoda sinnekin, missä niitä ei ole. Politiikassa niitä on, mutta siitäkin on kehkeytynyt mediassa saippuaviihdettä hyviksineen ja pahiksineen. Myös tavallisille ihmisille tavallinen elämä näyttäytyy usein itseään isompana näytelmänä. Normaali on muuttunut epänormaaliksi.

Syitä ja seurauksia sopii miettiä – vai onko millään ollut vaikutusta mihinkään?

Draamaa, juonittelua ja vastakkainasettelua on alettu luoda sinnekin, missä niitä ei ole. Esimerkiksi politiikkaa on ryhdytty käsittelemään saippuaviihteenä.