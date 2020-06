Tv-kolumni: Mussolini halusi Roomaan oman Hollywoodinsa

Vuodenvaihteessa korona oli vain epämääräinen keuhkokuume Kiinassa. Euroopassa sitä ei vielä osattu pelätä. Ehdin tuolloin lomailla huoletta Roomassa ja vierailla ensimmäistä kertaa kaupungin laitamilla sijaitsevilla Cinecittàn studioilla.

Cinecittàa voisi kai luonnehtia Mussolinin Hollywoodiksi, sillä hänen hallintonsa aikaansaannos 1930-luvulla perustetut studiot olivat. Ajatuksena oli tarjota vaihtoehto amerikkalaisille Hollywood-tuotannoille ja pelastaa 1920-luvulla hiipunut italialainen elokuva keskittämällä elokuvatuotantoja.

Cinecittàn näyttelytilassa voi käydä läpi Italian elokuvan historiaa fasismin ajoista alkaen.

Toisen maailmansodan jälkeen kukoistukseen nousseen neorealistisen elokuvan ohjaajat, kuten Luchino Visconti , Vittorio De Sica ja Roberto Rossellini , veivät elokuvansa Cinecittàn studioista aitoon ympäristöön ja käyttivät elokuvissaan harrastajanäyttelijöitä.

Sitten kierros jatkui saluunan ovista sisään Sergio Leonen ja 1960-luvulla yleisön suosioon nousseen spagettiwesternin karskiin maailmaan.

Matkan varrella oli pysähdyttävä myös Viscontin Tiikerikissan (1963) pukujen äärelle: mikä puku olikaan elokuvassa upean Claudia Cardinalen yllä?

Anita Ekberg ja kuuluisa suihkulähde

Elokuvahistoria näkyy myös muualla Roomassa. Olisiko Fontana di Trevin suihkulähde turistimassojen ympäröimä ellei Anita Ekberg olisi kahlannut siinä Federico Fellinin elokuvassa Ihana elämä (La Dolce Vita, 1960)?

Amerikkalaisia historiallisia spektaakkeleita ja muita elokuvatuotantoja kuvattiin Italiassa. Moni turisti jonottaa Santa Maria in Cosmedin -kirkkoon ottaakseen kuvan Bocca della Veritàn eli totuuden suun edessä ja työntääkseen kätensä sen ammottavaan kitaan – samaan tapaan kuin Gregory Peck Loma Roomassa -elokuvassa (1953). Tarinan mukaan se puraisee valehtelijaa.

Via Venetolla "Rooman Hollywood" juhli vielä 1960-luvulla. Yöelämä oli vilkasta. Nykyisin tuosta loistosta on vain rippeitä jäljellä. Kuhina on poissa ja tilalla on haalistuneita kuvia aikansa elokuvatähdistä kantapaikassaan Cafe de Paris -ravintolassa.

