Tv-ohjelma: Superkoira on jo tehty – tv-dokumentti näyttää, että mittatilausvauvat eivät ole kaukana

Prisma: Genetiikan vallankumous

★★★★ Kiinassa syrjäisellä maaseudulla on eläinlaboratorio, jossa lääketieteen käytössä on 2000 beaglea. Kahdelta on poistettu lihasten kasvua hillitsevä geeni, jolloin on saatu lihaskimppu, tuplasti muita isompi koira. Katsojaa järkyttää ja etoo.

Ihmisten geneettinen muokkaaminen on vuosikymmenten ajan ollut lähinnä tieteisfiktion aihe. Bioteknologian nopean kehityksen myötä fantasiasta on yhtäkkiä tulossa todellisuutta. Mittatilausvauvat eivät ole kaukana.

Kiinalaiset tuntuvat olevan tässä asiassa erityisen innokkaita, eivätkä eettiset kysymykset paina. Lisääntymistieteen erikoislääkäri John Zhang on perustanut New Yorkiin klinikan, jossa kolmen vanhemman perimästä syntyi vauva.

Ihmisen perimää laitetaan sikoihin

Margaret Atwood kirjoitti jo 2000-luvun alussa gemakoista, sioista, joissa kasvatettiin ihmisille siirtoelimiä. Nyt tällaista harjoitellaan oikeasti. Ihmisen perimää laitetaan kasvamaan sikoihin alkioihin, mutta sitä ei sentään viedä loppuun asti. Tutkijat eivät uskalla ottaa sitä riskiä, mitä ihmisen geenit siassa tekisivät. kirjoitti jo 2000-luvun alussa gemakoista, sioista, joissa kasvatettiin ihmisille siirtoelimiä. Nyt tällaista harjoitellaan oikeasti. Ihmisen perimää laitetaan kasvamaan sikoihin alkioihin, mutta sitä ei sentään viedä loppuun asti. Tutkijat eivät uskalla ottaa sitä riskiä, mitä ihmisen geenit siassa tekisivät.

Atwood puhuu ohjelmassa viisaita. Monet muutkin ovat havahtuneet siihen, että ihminen on ottamassa dna:han perustuvan evoluution omiin käsiinsä. Eettinen keskustelu ja lainsäädäntö laahaavat perässä. Nyt olisi korkea aika päättää, mikä on hyväksyttävää.

Geenimuokkaus voi parantaa sairauksista, mutta miten sitä voi hallita?

