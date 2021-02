Tv tänään: Synkkä historia yhdistää illan elokuvia – holokaustin muistot ja pohjoisirlantilaisten tuomiot kiskovat mukaansa

Eilisen varjot

★★★ Voisi väittää, että Chris Kraus kerjäsi vaikeuksia. Romanttinen komedia, holokaustin muistot ja vereslihainen huumori hylkivät lähtökohtaisesti toisiaan, mutta ainakin ohjaaja ansaitsee taputuksen jo silkasta sisukkaasta yrityksestä. Lars Eidinger riuhtoo SS-kenraalin hermoherkkänä lapsenlapsena, joka on päätynyt työkseen tutkimaan juutalaisvainojen aikaa. Ranskalaisen Adèle Haenelin esittämä, avoimempi työharjoittelija Zazie on tervetullut ilmestys sekä hänen elämäänsä että koko elokuvaan. Sukutraumaa on tälläkin. Ensiesitys. (Saksa 2016)

Yle Teema & Fem 3.2. klo 21.45

Isän nimeen

★★★★ Jim Sheridanin elokuva ei viitsi edes teeskennellä puolueetonta, viileää etäisyyttä. Tositarinassa kirveltää vääryys, jonka ohjaaja antaa huutaa kohtauksesta toiseen. Totuus ja valhe isketään tiskiin valmiina paloina, mutta kerronnan voima kiskoo katsojankin mukaan. Daniel Day-Lewis on pohjoisirlantilainen Gerry Conlon , joka lähimpineen tuomittiin 1970-luvulla syyttömänä elinkautiseen Lontoon pommi-iskusta. Pete Postlethwaite on isä ja Emma Thompson englantilainen asianajaja. (Irlanti 1993)

TV5 3.2 klo 21.00

Top Dog

★★★ Ruotsalainen rikossarja pohjautuu Jens Lapidusin romaaneihin. Kirjailija löi läpi Rahalla saa -trilogiallaan, jonka alamaailman kiemurat ja balkanilaiset perhekuviot toistuvat myös Top Dogissa . Toisaalta hyvin eriparinen sankarikaksikko tuo mieleen menestyneen Silta -sarjan poliisit. Kieltämättä Josefin Asplundin ja Aleksej Manvelovin näyttelemä parivaljakko ei kiehdo yhtä pian, mutta kahdeksanosaisessa sarjassa on aikaa. Kunnianhimoinen yritysjuristi Emily ja ehdonalaiseen vapautuva ex-rikollinen Teddy osuvat yhteen, kun asianajotoimiston asiakkaan poika siepataan. Teddyn lapsen äitiä esittää suomalainen Jessica Grabowski . (Ruotsi 2020)

Yle Areena