''Työmatkalaiset ovat oppineet käytännöt hyvin, eikä käännytyksiä juurikaan ole tarvittu'' – työhön tulolle Suomeen on asetettu korona-aikana rajoituksia, osassa maista kulku jo helpottunut

Koronatartuntoja on levinnyt ulkomaalaisten työntekijöiden keskuudessa. Syyksi epäillään ahtaita asuinoloja.

Suomeen työhön tulolle on asetettu korona-aikana rajoituksia, joista ei ollut tietoakaan aiemman vapaan liikkuvuuden aikana.

Kesäkuun puolenvälin jälkeen Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta on voinut jälleen tulla Suomeen töihin ilman rajoituksia. Muualta tuleva työmatkaliikenne joutuu rajalla syyniin ja kahden viikon omaehtoisen karanteenin suositus pätee.

Koronavirus on levinnyt viime viikolla ulkomaalaisten työntekijöiden keskuudessa pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Rakennustyömaiden tartuntariskit ja Suomeen tilapäisesti tulevien työntekijöiden ahtaat asuinolot ovat olleet otsikoissa pitkin kevättä.

Mainittuja poikkeusmaita lukuun ottamatta sisärajoilla eli Suomen ja toisen Schengen-valtion välisessä liikenteessä on sallittua työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne. Käytännössä tulijan tulee esittää rajalla työsopimus tai muu todistus työsuhteesta.

Työmatkalaiset tietävät säännöt

Vastaavanlaisia työhön liittyviä todistuksia vaaditaan rajatarkastuksessa myös Schengen-sopimukseen kuulumattoman EU-maan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilta.

Asiantuntija Vesa Partanen Rajavartiolaitoksen esikunnan rajatarkastusyksiköstä kertoo, ettei ennakkolupaa maahantuloa varten myönnetä, vaan päätöksen tekee viime kädessä rajavalvonta.

– Työmatkalaiset ovat oppineet käytännöt hyvin, eikä käännytyksiä juurikaan ole tarvittu, Partanen sanoo. Tarkkoja tilastoja hänellä ei ole.

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt myös pitkän listan yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittäviä töitä, jotka sallivat Schengen-alueen ulkopuolisten työntekijöiden tulon Suomeen. Tätä varten työnantajan on täytettävä erillinen lomake, jonka Suomeen pyrkivä työntekijä esittää rajatarkastuksessa.

Esimerkiksi maa- ja puutarhatiloille hallitus on sallinut kaikkiaan 9 000 kausityötekijän tulon.

Hallituksen asettamat nykyiset matkustamista koskevat rajoitukset ovat voimassa heinäkuun 14. päivään saakka.

Työmailla todettu koronalle altistuneita

Tiistaina tulleen tiedon mukaan 38 ihmistä on altistunut koronavirukselle jo aiemmin rakennusyhtiö Lehto Groupin rakennustyömaalla pääkaupunkiseudulla havaittujen koronatartuntojen takia.

– Heidät on asetettu karanteeniin, kertoo Lehto Groupin henkilöstöjohtaja Kaarle Törrönen Lännen Medialle.

Rakennustyömaalla on todettu 12 koronatartuntaa. Törrösen mukaan karanteenissa olevista tartunnan saaneista kolme on suomalaisia, seitsemän virolaisia, yksi irakilainen ja yksi kosovolainen. Valtaosa on aliurakoitsijoiden työntekijöitä.

Myös Turussa tuli viime viikolla ilmi yhdeksän koronatartuntaa ulkomailta tulleiden rakennustyöntekijöiden asuntolassa.

Asuntolassa asuu kaikkiaan 22 ihmistä, joista yhdeksällä on tartunta ja loput ovat altistuneet tartunnalle.

Meyer Turun mukaan viisi tartunnan saaneista on työskennellyt Turun telakalla.

Tartunnan saaneet ovat työskennelleet Meyer Turun kumppaniyrityksessä. Uusia tapauksia yhtiön tiedossa ei tiistaina ollut.