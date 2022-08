Kotimaa

Työmies Niinistön linjalla – Putinin kanssa saunonut Mikko Hautala: "Jos Ukrainaa ei pystytä suojaamaan, Euroopan turvallisuusjärjestys menee pilalle"

Julkaistu: 21.8.2022 klo 6:30

Suomen Washingtonin-suurlähettiläs Mikko Hautala on pohjalaislähtöinen Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kova osaaja. Kesäkodissaan Teuvalla Hautala arvioi, ettei pelkkä yleispoliitikko sovellu Suomen seuraavaksi presidentiksi. Presidenttipörssissä on nyt kysyntää politiikan ulkopuolisilla nimillä, joksi myös Hautalaa on nostettu.