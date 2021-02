Työttömät kajaanilaisnuoret voivat lähteä Tulevaisuussafarille, jossa uskoa omiin mahdollisuuksiin vahvistetaan teatterin keinoin

Kajaanissa alkaa helmikuussa Tulevaisuussafari-työpajatoiminta, jolla työttömiä 16–29-vuotiaita rohkaistaan kohti koulutusta ja työelämää.

Vaara-kollektiivin esittävän taiteen ammattilaiset Sonja Pakalén ja Sami Sainio vetävät tänä ja ensi vuonna kolmen kuukauden mittaisia työpajoja, joissa nuoret käsittelevät tulevaisuuden teemoja teatteritaiteen välineillä.

Neljän tunnin ajan kolmesti viikossa kokoontuvassa ryhmässä harjoitellaan taitoja, joista on apua työelämään siirtymisessä, kuten itsetuntemusta, itseilmaisua ja vuorovaikutusta.

Tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteen työelämän murroksissa sekä helpottaa tietä opintoihin ja työelämään.

Ensimmäinen, enintään kahdeksanhenkinen ryhmä aloittaa toimintansa 15. helmikuuta.

Vaara-kollektiivi ohjasi taiteen keinoin jo muutama vuosi sitten koulutus- ja työpaikkaa vailla olevia nuoria Tenho-hankkeessa, mutta nyt työskentelyyn haetaan näkökulmia myös tulevaisuudentutkimuksesta.

Ryhmässä tullaan pohtimaan muun muassa sitä, mitä tulevaisuuden työelämä voi pitää sisällään.

– Teatteri on juuri se keino, jolla on helppo mielikuvitella tulevaa, Sonja Pakalén toteaa.

Ohjaajat muistuttavat, että vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, siihen voi varautua.

Jos nuoren odotukset tulevaisuudestaan ovat terveellä ja itsevarmalla pohjalla, hän näkee luultavasti edessään enemmän mahdollisuuksia kuin raja-aitoja.

– Yhtenä tavoitteena tässä on vähentää epäonnistumisen pelkoa, mikä on teatteri-ilmaisullisen toiminnan ydintä, Sami Sainio kertoo.

Tulevaisuussafarille osallistumiseen ei vaadita aiempaa kokemusta teatterista.

Taiteilijat lupaavat, että ryhmässä lähdetään liikkeelle yksinkertaisista harjoituksista.

Vaikka työpajassa toimitaan ryhmänä, jokainen osallistuja otetaan yksilöllisesti huomioon. Toiminnasta halutaan myös tehdä nuorten näköistä.

– Se, millaisia ihmisiä tähän osallistuu, muokkaa hyvin paljon toimintaa. Me luomme heille hyvän hiekkalaatikon, missä toimia eli harjoitteita, pedagogista kaarta ja turvallisen ryhmäprosessin, mutta hiekkalinnat, jotka sinne syntyvät, ovat nuorten näköisiä, Sainio kuvailee.

Työpajoilla halutaan parantaa alueen yritysten mielikuvaa työelämän ulkopuolella olevista nuorista. Näin ne voivat tunnistaa paremmin nuorten mahdollisuudet tulevaisuuden työntekijöinä.

Yritysyhteistyössä ovat mukana Valmet Automation Oy ja Osuuskauppa Maakunta, joihin työpajaan osallistuvat pääsevät tutustumaan.

He tulevat saamaan esimerkkejä siitä, kuinka yksittäiset työntekijät ovat luoneet oman ammatillisen polkunsa.

Kun nuoret valmistavat kolmikuukautisen työpajajakson päätteeksi esityksen asioista, joita Tulevaisuussafari on nostanut pintaan, siihen kutsutaan yritysten ja yhteistyökumppaneiden edustajia mukaan.

Esitystä voidaan myös muutoin esittää yleisölle, mikäli nuoret niin tahtovat.

– Nuoret saavat kertoa, millaista heidän mielestään on tulevaisuuden työelämä. He tavallaan opettavat yrityksiä, miten he haluavat työskennellä. Se on käänteistä mentorointia, Pakalén sanoo.