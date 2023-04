Ukrainakin mahtuu sunnuntain klassikkotragediaan

Macbeth

TV2 klo 21.00

**** William Shakespearen Macbethilla on teatteripiireissä maine kirottuna näytelmänä. Jotkut ajattelevat, että pelkkä sen nimen lausuminen tuo onnettomuutta. Justin Kurzelin synkkä sovitus on linjassa perinteen kanssa. Samalla tulkinnan sotaisuus tunkee kylmän ajankohtaisesti iholle näinä päivinä. Ahneuden ja vihan sokaisemassa linnanherra Macbethissa ei ole vaikeata nähdä erästäkin Ukrainan sodan aloittanutta hahmoa.

Aidon uhkeilla Skotlannin ylämailla käydään raadollista valtataistelua, jonka mittaan järjen maankamara alkaa tutun tuntuisesti lipsua kruununtavoittelijan jalkojen alta. Varmemmaksi vakuudeksi Michael Fassbender yhdistää nimiroolissa ulkoista uhoa ja sisäistä heikkoutta. Marillon Cotillard keittelee Lady Macbethina omat kaunan myrkkynsä. (Britannia 2015

Kiinatar

Yle Teema & Fem klo 12.00

*** Jean-Luc Godardin haastava, käsitteellinen kapinaelokuva raapaisee ajan syyhyävää kylkeä taas nyt, kun Ranskan kaduilla kuohuu. Jean-Pierre Léaud ja muut opiskelijanuoret tahtovat parantaa maailmaa ja lukevat kansaansa rääkänneen Maon kirjaa. (Ranska 1967)

Downton Abbey

TV5 klo 21.00

*** Samaan aikaan ajankohtaisen Macbethin kanssa pyörii vaihtoehto, josta kavala maailma ei juuri kauempana voisi olla. Julian Fellowesin luoma suosittu brittisarja sai ensimmäiseksi jatkeekseen elokuvan, jossa suurin murhe on, kuinka ikimainion Maggie Smithin esittämä leskikreivitär Violet kestää, kun kylään on tunkemassa vanha kiistakumppani Maud ( Imelda Staunton) . Pienempi murhe sitten on, mitä kuningas Yrjö VI , eli George VI, ja kuningatar Mary tykkäävät kartanon juhlapöydän antimista. Hekin kun ovat aikeissa vuonna 1927 kunnioittaa kartanoa läsnäolollaan. Yksistään jo jälleennäkemisessä on tietysti faneille iloa kyllin. (Britannia 2019)

Pekka Eronen