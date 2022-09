Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että näkymä tulevaisuudesta on hukassa Venäjällä. Se voi johtaa siihen, että ihmisten kuuliaisuus loppuu – kuten se teki Neuvostoliiton romahtaessa 1991. Putinin pelikartta murenee pala palalta. Kremlin isäntä on nyt hyvin heikoilla.

Venäjää pitkään tutkinut Hanna Smith on toiveikas. Ukrainan viime viikkojen menestys sotarintamalla on osoittanut moraalin voimaa. Kotiaan ja läheisiään puolustavat ukrainalaiset ajavat venäläisiä miehittäjiä ahtaalle Itä-Ukrainassa. Puolustaja on ottanut nopeasti haltuunsa valtavia…