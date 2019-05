Ukrainan uusi presidentti sai talousneuvoja oligarkilta: kehotti maata kohtelemaan velkojiaan samaan tapaan kuin Kreikka

Ukrainan huhtikuussa valittu presidentti Volodymyr Zelenskyi on ollut virassaan vasta alle puolitoista viikkoa, mutta hänen ympärillään kuohuu jo. Ulkomaailma on yhä huolestuneempi presidenttiä tukevan oligarkki Ihor Kolomoiskyin poliittisesti kokemattomaan presidenttiin käyttämästä vaikutusvallasta.

Zelenskyin neuvonantajat ovat olleet koko alkuviikon kiireisiä joutuessaan torppaamaan Kolomoiskyin Zelenskyille antamista neuvoista noussutta kohua. Kolomoiskyi on kehottanut Zelenskyiä hylkäämään Ukrainan suunnitelman jättimäisen ulkomaanvelan takaisinmaksusta.

– Mielestäni meidän tulisi kohdella velkojiamme kuten Kreikka, Kolomoiskyi sanoi Financial Timesin haastattelussa, kun Zelenskyin virkaanastujaisista oli kulunut vajaa viikko.

Kolomoiskyi lähetti kriittiset terveiset myös Venäjän kanssa tuskaileville länsimaille.

– Kyse on teidän peleistänne ja geopolitiikastanne. Ette välitä Ukrainasta. Haluatte vahingoittaa Venäjää, ja Ukraina on vain tekosyy, Kolomoiskyi jyrisi.

Ennenaikaiset parlamenttivaalit heinäkuussa

Jo ennestään vaikutusvaltaisen Kolomoiskyin kommentit ovat herättäneet huolta kansainvälisessä yhteisössä, etenkin Ukrainan rahoittajissa. Edes se, että Zelenskyi on jo aiemmin vakuuttanut pitäytyvänsä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa sovitussa lainaohjelmassa, ei poista epäilyjä Kolomoiskyin toimimisesta presidentin taustalla.

Luottamusta ei lisää sekään, että Zelenskyi nimitti viime viikolla presidentinhallinnon johtoon Kolomoiskyin henkilökohtaisena asianajajana toimineen Andryi Bogdanin . Bogdan on tarjonnut asianajajan palveluksiaan myös Zelenskyille, joka valitsi kabinettiinsa myös useita entisiä liikekumppaneitaan itselleen tutuista tuotantoyhtiökuvioista.

Zelenskyin neuvonantajakseen palkkaama entinen talousministeri Oleksandr Danyljuk kommentoi Kolomoiskyin hämmentämää tilannetta toteamalla, että maalla on toimiva hallitus, joka tekee töitä uuden hallituksen muodostamiseen asti. Zelenskyi määräsi jo viime viikolla parlamentin hajotettavaksi. Uudet vaalit on määrä pitää lokakuun sijaan heinäkuussa.

Danyljuk totesi myös, että nykyinenkin hallitus pystyy hyväksymään lakeja, joita kansainväliset rahoittajat vaativat.

Zelenskyin toinen talousasioiden neuvonantaja Oleg Ustenko totesi uutistoimisto Interfax-Ukrainan haastattelussa, että nyt ei ole todellakaan aika kieltäytyä yhteistyöstä IMF:n kanssa.

– Se veisi meiltä mahdollisuuden lainata ulkomaista pääomaa. Se olisi erittäin vaarallista, sillä investoinnit ovat nyt tärkein keino vauhdittaa tulevaisuuden talouskasvua, Ustenko perusteli.

Puheet velkojen laiminlyömisestä herättävät huolta

Viime viikolla eronnut pääministeri Volodymyr Groisman puolestaan kirjoitti Facebook-päivityksessään, että jo pelkät puheet velkojen hoitamatta jättämisestä ovat vahingollisia. Groisman myös muistutti Ukrainan 1990-luvulla kokemasta myllerryksestä ja sanoi uskovansa, että ukrainalaisilla on jo riittävästi kriisejä. Groismanin odotetaan hoitavan virkaansa siihen asti, kun uusi hallitus on koossa.

Populistiksi usein viime aikoina leimattu pitkän linjan poliitikko Julija Tymoshenko torjui niin ikään Kolomoiskyin neuvot.

– Velkojen takaisinmaksun laiminlyöntiä ei pitäisi sallia missään tapauksessa, eikä missään olosuhteissa Ukrainassa, Tymoshenko kommentoi asiaa kansallismielisen Isänmaa-puolueensa nettisivuilla.

Tymoshenko muistutti, että ulkomaanvelan takaisinmaksusta kieltäytyminen veisi ulkomaisten sijoittajien luottamuksen Ukrainaan vuosikausiksi.