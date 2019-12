Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja: "Nyt pitäisi kääntää kaikki kivet" – valiokunnan enemmistö tyytyi Haaviston selvitykseen Isis-lasten palautussuunnitelmasta

Ulkoasiainvaliokunta kuuli ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tiistaina Isis-lasten palauttamissuunnitelmasta Suomeen.

Ulkoasiainvaliokunta äänesti asiasta, ja enemmistö oli sitä mieltä, että Haaviston selvitys oli riittävä. Valiokunnan kolme perussuomalaista jäsentä olivat asiasta eri mieltä.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikon (ps.) mukaan ulkoasiainvaliokuntaa ei ollut informoitu lasten palauttamisesta.

– Ensimmäisen kerran saimme hyvin kattavan selvityksen siitä, mitä al-Holin leirillä Isis-naisten ja -lasten osalle on suunniteltu tehtävän. Aikaisemmalla kolmella kuulemiskerralla, mitä olemme keskustelleet, ei ole kerrottu sitä, millaisiin toimenpiteisiin ministeri on ryhtynyt, kommentoi Niikko.

Niikon mukaan valiokunnalle on viimeksi 16. lokakuuta ilmoitettu, että hallitus ei ryhdy toimenpiteisiin saadakseen leirillä olevat naiset ja lapset pois.

Niikko huomauttaa, että valiokunnassa vahvistettiin 16. lokakuuta kanta, että aktiivisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä, vaan pyritään selvittämään lasten ja naisten hyvinvointia leirillä ja toimittamaan heille materiaalista apua.

– Kuitenkin ministeri lähti tätä nimenomaista asiaa hoitamaan ja käymään neuvotteluja kurdivirnaomaisten kanssa lasten ja naisten pois saamiseksi leiriltä.

Haaviston mukaan ulkoasiainvaliokunnan kanssa on käyty asiasta perusteellinen keskustelu kahdesti. Asiasta on annettu myös yksi kirjallinen lausunto syyskuussa.

Niikon mukaan oleellista asiassa on se, että asiasta ei kerrottu kaikille valiokunnan jäsenille.

– Se ei ole ollut asianmukaista toimintaa niitä valiokunnan jäseniä kohtaan, jotka tästä eivät ole tienneet. Osa jäsenistä on tiennyt, koska asiaa on käsitelty ministerineuvostossa. Tämän vuoksi valiokunta ei ollut yksimielinen siitä, että ulkoministerin ilmoitus on riittävä.

Haavisto kiisti painostusväitteet

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen Paavo Arhinmäki (vas.) antoi puhtaat paperit liittyen maanantaiseen Ilta-Sanomien juttuun, jossa väitettiin Haaviston painostaneen konsulipäällikkö Pasi Tuomista palauttamaan lapsia al-Holin leiriltä Syyriasta ilman äitejään.

– Ulkoasiainvaliokunta käsitteli al-Holin leirin lapsista käytyä julkista keskustelua. Ei jäänyt mitään epäselvää. Hallitus, ulkoministeri ja ulkoministeriö ovat toimineet juuri niin kuin sen lain mukaan pitää toimia. Eilen julkistetusta "skuupista" ei jäänyt kiveä kiven päälle, Arhinmäki kirjoitti Twitterissä.

Haavisto kiisti maanantaina painostusväitteen sekä sen, että olisi syrjäyttänyt Tuomisen tämän tehtävästä kieltäytymisen takia.

– Ei pidä paikkaansa, Haavisto sanoi.

Al-Holin leirillä Syyrian kurdialueella on noin kymmenen suomalaista naista ja arviolta 30 suomalaislasta. Osa lapsista on syntynyt leirillä. Naisten joukossa on kantasuomalaisia ja maahanmuuttotaustaisia. He ovat aiemmin eläneet Isis-liikkeen alueella.

Yhtäkään ihmistä ei toistaiseksi ole palautettu Suomeen, mutta asiasta on keskusteltu viime keväästä lähtien.

"Voiko ministerin sanaan enää luottaa?"

Haaviston mukaan koko hallitus on antanut tukensa lasten ja naisten palauttamissuunnitelmalle ja että myös presidentti Sauli Niinistö oli siitä tietoinen.

Tiistai-iltana Verkkouutiset uutisoi siitä, ettei Niinistö ole tietoinen suunnitelmasta.

– En tiedä [asiasta]. Ja hallituksesta on moneen kertaan vakuutettu, ettei hallitus ole edes päätöstä tehnyt, Sauli Niinistö sanoo Verkkouutisille.

Niinistö kertoo lehdelle, ettei hän ole tietoinen myöskään Haaviston mainitsemasta asiasta, että ulkoministeriö olisi valmistelemassa suunnitelmaa tuoda Isis-taistelijoiden vaimot ja lapset Syyriasta Suomeen.

– Tämä herättää kysymyksen, mitä muuta on jäänyt kertomatta. Voiko ministerin sanaan enää luottaa? Nyt kyllä pitäisi kääntää kaikki kivet, Niikko kommentoi illalla Lännen Medialle asian uutta käännettä.

Neljä kantelua ja yksi rikosilmoitus

Valiokunnan kuultavana oli tiistaina myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Pöysti linjasi lokakuussa, että hallituksen pitää yrittää kotiuttaa al-Holin leiriltä ainakin lapset. Haaviston mukaan naisia ja lapsia voidaan hakea tapauskohtaisesti takaisin Suomeen, mutta ainoastaan lasten palauttaminen olisi mahdotonta kurdihallinnon määräysten takia.

Haavisto on nimennyt virkamiehen hoitamaan pelkästään al-Holilla olevien suomalaisten asioita.

Haavisto kielsi syrjäyttäneensä konsulipäällikkö Tuomisen ja sanoi hänen vastaavan yhä konsulipäällikön tehtävistä.

Oikeuskanslerinviraston mukaan Haaviston toiminnasta oli maanantai-iltapäivään mennessä tehty neljä kantelua ja yksi rikosilmoitus, kertoi Yle.