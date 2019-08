Ulkoministeri Haavisto: Brasilian maastopalovitkuttelu voi panna laajan vapaakauppasopimuksen jäihin - ''Paine on Brasiliaa kohtaan lisääntymässä''

Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välinen Mercosur-kauppasopimus voi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan kohdata EU:n eri valtioiden parlamenteissa vastatuulta, jos Brasilia ei ota Amazonin metsäpalojen sammuttamista vakavasti.

EU ja Latinalainen Amerikka saivat sovun pitkään jatkuneissa Mercosur-vapaakauppasopimusta koskevissa neuvotteluissa aiemmin tänä vuonna. EU-maiden kansallisten parlamenttien pitää kuitenkin hyväksyä Mercosur-sopimus, ennen kuin se voidaan panna täytäntöön.

Brasilian nykyinen johto ei kansainvälisen yhteisön mukaan ole ottanut tarpeeksi vakavasti Amazonin maastopalojen sammutustöitä. Haavisto antaa ymmärtää, että Suomessakin väläytetyt liha- ja soijaboikotit ovat osa Brasiliaa kohtaan osoitettua poliittista painetta.

– Paine on Brasiliaa kohtaan lisääntymässä metsäpalokysymyksessä. Ensimmäiset uutiset ovat rohkaisevia. Siellä on armeijaa pantu liikkeelle metsäpalosammutuksiin, ja tänään tuli uutinen, että he ovat joillain ehdoilla valmiita ottamaan vastaan G7-maiden apua, Haavisto sanoi Hämeenlinnassa pidetyn vihreiden kesäkokouksen yhteydessä.

– Täytyy toivoa, että Brasilia jatkaa nyt tällä linjalla ja reagoi tähän. Silloin mitkään sanktiot eivät ole tarpeellisia, jos Brasilia tekee oikeat toimet, Haavisto jatkoi.

Jos valtion linja kuitenkin muuttuu, voivat tulla toimet kyseeseen.

– Silloin uskon, että tämän Mercosur-sopimuksen käsittely eri Euroopan parlamenteissa tulee kohtaamaan vaikeuksia.

Brasilian maastopalot on nostettu puheenaiheeksi myös loppuviikolla Helsingissä pidettävässä EU:n ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa. Brasilia nostettiin Haaviston mukaan puheeksi puheenjohtajamaa Suomen aloitteesta.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) toivoo, että EU:n ulkoministerit pohtisivat laajasti eri keinoja, joilla EU voisi edesauttaa Amazonin palojen sammutusta.