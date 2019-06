Unelmoi tai kauhistele erilaisia asuntoja – tokiolaisessa talossa on makuuhuoneeseen avautuva wc

Tulevaisuuden unelma-asunnot

★★★ Neliosainen tanskalaissarja on jotain ihan muuta kuin Remonttipiiskuri . Talot ja suunnitelmat ovat todennäköisesti keskivertopalkansaajalle tavoittamattomia, mutta hauska niitä on katsoa.

Sonja Stockmarr käy jokaisessa puolen tunnin jaksossa kolmessa asunnossa. Se on toimiva määrä: vieraat eivät jää nurkkiin liian pitkäksi aikaa, mutta talo tulee tutuksi. Vähän jää epäselväksi, miten ne ovat tulevaisuuden asuntoja.

Ensimmäisen jakson jokaisen talon teemana on avoin tila. Sillä on pyritty luomaan valoa, avaruutta ja yhteyttä. Ratkaisut näyttävät upeilta. Äänen kulkeutumisesta ei puhuta juuri mitään. Yhden avoimen wc:n yhteydessä sentään mainitaan hajuhaitat. Niitä ei kuulemma ole.

Kyse ei ole mistään väliseinän purkamisesta 1970-luvun betonikerrostalosta vaan arkkitehtien suunnittelemista asunnoista. Yksi talo on hienostoalueella Hellerupissa Tanskassa ja neliöitä siinä on yli 200. Tokion ahtaalla tontilla on avattu talo ikkunoin ylöspäin, mutta tavallisista kattoikkunoista ei ole kyse. Valokuvaaja Massimo Vitali asuu Italian Luccassa vanhassa kirkossa.

Suomessa ei ole jäljellä kovin paljon vanhoja rakennuksia. Tilastokeskuksen mukaan ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia on vain viitisen prosenttia rakennuskannasta. Luvussa eivät ole mukana kesämökit eivätkä talousrakennukset.

Kakkososassa viikon kuluttua aiheena ovat kestävä kehitys ja kierrätys.

Utrechtissä Hollannissa on talo, joka on entinen hevosvaunutalli. Uudistamisessa on käytetty materiaaleja vanhoista taloista, muun muassa pattereista on tehty kantava seinä.

Yle Teema & Fem tiistai 25.6. klo 18.30

