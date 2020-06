Uniperissa riittää työmaata myös Markus Rauramolle – valtionyhtiö Fortum saa toimitusjohtajan yhtiön sisältä

Fortumin keskiviikkona julkistama uusi toimitusjohtaja Markus Rauramo ei ollut yllätysnimi markkinoille. Yhtiön talousjohtajan paikalta toimitusjohtajaksi siirtyvä Rauramo, 52, oli mukana toimitusjohtajaspekulaatioissa jo viisi vuotta sitten, jolloin Pekka Lundmark palkattiin Fortumiin Konecranesin toimitusjohtajan paikalta.

Rauramo aloittaa Fortumin toimitusjohtajana heinäkuun alussa. Pekka Lundmark siirtyy Fortumista Nokiaan, jonka johdossa hänen on määrä aloittaa elokuun alussa.

Markus Rauramo on ollut Lundmarkin kanssa suuressa roolissa saksalaisen energiayhtiö Uniperin hankkimisessa Fortumin omistukseen. Rauramo on toiminut pari vuotta Uniperin hallintoneuvoston varapuheenjohtajana, ja Fortumin ja Uniperin yhteisen strategian viimeistely on uuden toimitusjohtajan ensimmäisiä ja tärkeimpiä tehtäviä.

Uniperin hankinta on leimannut Fortumin toimintaa viime vuosina. Yhteensä reilusti yli kuuden miljardin euron investointi ei ole sujunut vain onnellisten tähtien alla, sillä kauppa kohtasi Uniperin ay-osastojen vastustusta ja on muutenkin kolauttanut Fortumin kilpeä.

Fortum on joutunut Uniper-hankinnan johdosta etenkin ympäristöjärjestöjen hampaisiin. Uniper on investoinut hiilivoimaloihin, kun Fortum on samaan aikaan pyrkinyt korostamaan ympäristöystävällisiä ja vastuullisia arvoja. Suhtautumisessa hiilivoimaan on riittänyt seliteltävää, ja Rauramokin kohtaa samat kysymykset vielä monta kertaa.

Vahvaa taloudellista tulosta tehneen Fortumin suurin omistaja on Suomen valtio, joka omistaa 50,76 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakemarkkinoilla Markus Rauramon nimitys toimitusjohtajaksi otettiin vastaan neutraalisti.

Tausta energiassa ja metsäteollisuudessa

Fortumin uutta toimitusjohtajaa haettiin hallituksen puheenjohtaja Matti Lievosen mukaan oman talon lisäksi myös Euroopasta. Rauramoa Lievonen kuvaili kokeneeksi johtajaksi, joka on osoittanut kykynsä hallita haastavia tilanteita ja menestynyt kansainvälisillä kentillä.

Rauramo on työskennellyt Fortumilla vuodesta 2012 lähtien. Hän on toiminut Fortumilla paitsi talousjohtajana, myös city solutions -divisioonan johtajana.

Rauramo on opiskellut Helsingin yliopistossa kansantaloustiedettä ja poliittista historiaa. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri, vuonna 1997 hyväksytyn gradunsa hän teki Suomen ja Ranskan välisestä paperin- ja sahatavaranvientikiistasta vuosina 1993–1994.

Työuransa alkupuolen Rauramo oli metsäteollisuuden parissa, hän työskenteli Stora Enson ja sen edeltäneen Enson palveluksessa lähes 20 vuotta. Ennen siirtymistään Fortumille Rauramo työskenteli Stora Enso Oyj:n talousjohtajana. Stora Enson vuosinaan Rauramon asemapaikkoina olivat myös Bryssel ja Lontoo.

Rauramo on Wärtsilä Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen jäsen.

Markus Rauramo on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Rauramon isä on Sanoma Oyj:n johdossa pitkään toiminut vuorineuvos Jaakko Rauramo .