Unohtumattomia päiviä – kajaanilaiset Olli Isoranta ja Yu Dai avioituvat päivämäärällä 0202 2020. Hääjuhlista ensimmäinen on tarkoitus viettää Rakastan sinua -päivänä.

Harva hääpari valitsee vihkipäiväkseen helmikuista sunnuntaita. Tämä vuoden viides sunnuntai on poikkeus. Yksi pariskunta, joka avioituu päivämäärällä 0202 2020, on Olli Isoranta ja Yu Dai.

Kaksikolla on kyseisen päivämäärän valintaan useampi syy. Numerolitania on helppo muistaa sekä tulevia vuosipäiviä että paperisotaa varten, jota kahta kansallisuutta edustavan pariskunnan parisuhteen virallistamisen tiimoilta riittää. Jos kiinalaiseen kalenteriin on uskominen, päivämäärän pitäisi olla onnekas Daille ja hänen tulevalle aviomiehelleen.

Sunnuntaina tulee kuluneeksi päivälleen 3,5 vuotta siitä, kun he alkoivat seurustella. Se on pariskunnan kolmas syy mennä naimisiin huomenna.

Isoranta-Dai on Kajaanissa ainoa siviilivihkimisen saava pariskunta tänä sunnuntaina. Kajaanin evankelis-luterilaisessa seurakunnassa vihitään viisi paria.

Huomenna kello 12 alkaen Isoranta ja Dai vihitään Kajaanin Digi- ja väestötietovirastossa eli entisessä maistraatissa muutaman läheisen läsnäollessa. Parin suunnitelmissa on järjestää myöhemmin tänä vuonna hääjuhlat sekä Kiinassa että Suomessa.

Suomessa olisi tarkoitus pitää kirkkoseremonia ja hääjuhla 6.6. Kiinalaisessa perinteessä numeroa 6 pidetään onnennumerona.

Kiinassa olisi määrä juhlia 20.5., jota kutsutaan Rakastan sinua -päiväksi. Päivämäärä ääntyy kiinaksi kuten rakkaudentunnustus.

Kaikki olisi jo nyt viimeistä piirtoa myöten valmista kiinalaiseen hääjuhlaan, mutta vielä ei tiedetä, onnistuuko pitojen järjestäminen. Hääseremonia olisi määrä pitää Wuhanissa, Dain kotikaupungissa, joka on nyt globaalin huomion polttopisteessä koronaviruksen takia.

Taudinaiheuttaja ei varjosta tulevan morsiusparin onnea, mutta he haluavat kuitenkin auttaa siinä, missä pystyvät. Pariskunta on ostanut standardimallisia hengityssuojaimia kajaanilaiskaupoista. He pyrkivät lähettämään satoja suojaimia Wuhanin sairaaloihin mahdollisimman pian.

"Pitää vielä selvittää, mikä on nopein tapa saada suojaimet perille", Dai sanoo.

Jämsästä kotoisin oleva Isoranta muutti Kajaaniin kymmenen vuotta sitten opiskellakseen ammattikorkeakoulussa tietoturvainsinööriksi. Nyt hän työskentelee ict-alalla.

Dai muutti Wuhanista Lahteen vuonna 2006. Hän opiskeli tradenomiksi, minkä jälkeen hän pyrki Tukholmaan Kuninkaalliseen teknilliseen korkeakouluun suorittamaan maisterintutkintoa. Hän muutti Kajaaniin saatuaan töitä Kainuun Edusta kuusi vuotta sitten. Nykyisin hän on maakunnallisen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiössä projektitöissä.

Isoranta ja Dai tapasivat työn merkeissä. Koska Dai halusi oppia enemmän suomea ja Isorantaa kiinnosti omaksua kiinan alkeita, he alkoivat tapailla. Isoranta huomasi, että Dai on ystävällinen ja iloinen nainen, joka osaa ottaa toisten tunteet huomioon. Dain mielestä Isoranta on toisista välittävä persoona ja hyvä kuuntelija, jonka kanssa voi jakaa kaikki ajatukset, niin ilot kuin surutkin.

Dai sanoo, että hänen rakkaansa on myös hänen paras ystävänsä, joka toisinaan yllättää pienillä, romanttisilla eleillä. Isojakin yllätyksiä mies osaa järjestää. Elokuun viimeisenä päivänä viime vuonna he menivät katsomaan uusinta Aladdinia. Kun elokuva loppui, ilta läheni jo puoltayötä.

"Ehdotin Yulle, että voitaisiin käydä Paltaniemellä katsomassa, näkyisikö tähtiä tai revontulia", Isoranta muistelee.

Paltaniemen rannalla revontulien loisteessa hän kosi.

Sunnuntain jälkeen avioparin on palattava arkisen aherruksen pariin. Vihkitodistus pitää toimittaa ulkoministeriöön leimattavaksi. Sen jälkeen todistus täytyy käännättää hyväksytyllä kielenkääntäjällä joko suoraan kiinaksi tai ensin englanniksi.

Koska Dai ottaa siippansa sukunimen, hänen suomalaiset asiakirjansa on uusittava. Kiinalaisiin asiakirjoihin nimenmuutos ei vaikuta. Kiinassa nimi ei vaihdu koskaan siviilisäädyn muuttumisen myötä, vaan lapsuudessa annettu ja rekisteröity nimi pysyy kantajansa nimenä aina.

Häämatkalle pariskunta aikoo suunnata sitten, kun hääjuhlallisuudet niin Kiinassa kuin Suomessakin on vietetty. 11 miljoonan asukkaan metropolista kotoisin oleva Dai ei perusta suurkaupungeista, vaan haluaa häämatkalle pienempään kohteeseen ja sellaiseen, jossa he eivät ole aiemmin käyneet. Vaihtoehtoina he ovat pallotelleet Islantia, Uutta-Seelantia tai Itävaltaa.