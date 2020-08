UPM suunnittelee Kaipolan paperitehtaan sulkemista, pelissä 450 työpaikkaa – Paperiliiton Vanhala: "Syitä nähdään enemmän muissa kuin yhtiön omissa ratkaisuissa"

Metsäyhtiö UPM ilmoitti keskiviikkona, että se suunnittelee Jämsässä sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Suunnitelma koskee kolmea paperikonetta, vaikuttaa noin 450 työpaikkaan ja vähentää graafisten paperien kapasiteettia 720 000 tonnilta, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia.

Taustalla ovat sopeuttamistoimet kilpailukyvyn varmistamiseksi. UPM suunnittelee myös Shottonin paperitehtaan myyntiä Walesissa sekä UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamista.

– Koronapandemiasta seuranneet sulkutoimet aiheuttivat äkillisen kysyntähäiriön paino- ja kirjoituspaperien markkinoilla. Vaikka näiden paperilaatujen kysynnän normalisoitumisesta on joitain varhaisia merkkejä sulkutoimien rauettua, maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet, tiedotteessa kerrotaan.

UPM suunnittelee tehostamisjärjestelyjä myös UPM Biorefining- ja UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueilla, ja järjestelyt koskevat yhtiön suomalaisia sellutehtaita, UPM Metsää ja UPM Tervasaaren tehdasta. Toteutuessaan suunnitelmien on arvioitu tuovan 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Päätökset lopullisen suunnitelman toteutuksesta tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

– Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle. Vaikka Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet, monien ulkoisten tekijöiden, kuten korkeiden logistiikkakustannusten, sääntelyyn ja verotukseen liittyvien seikkojen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi tehdas on UPM:n paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin", sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur tiedotteessa.

Paperiliiton puheenjohtaja: "Uutinen on murheellinen Kaipolalle ja koko Suomelle"

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala pitää suunnitelmaa murheellisena Kaipolalle ja koko Suomelle, liiton tiedotteessa kerrotaan.

– Kaipolan konelinjat ovat kunnossa, osaaminen on korkeaa tasoa ja tuotantoa tekevä henkilökunta on vedetty minimiin. Tämä tunnustaa myös yhtiön johto, Vanhala sanoo tiedotteessa.

Vanhala kritisoi yhtiötä siitä, että se vetoaa kustannusten olevan Suomessa liian kalliita katsomatta kokonaisuutta.

– Verot, logistiikka, kuitupuu ja työntekijöiden palkat maksavat yhtiön mukaan liikaa. Yhtiötä ei tunnu kiinnostavan se, mitä se on tältä maalta saanut: ammattikoulutetut työntekijät, tuotannon ja logistiikan varmistavan infran puhumattakaan esimerkiksi lomautusjärjestelmästä. Syitä nähdään enemmän muissa kuin yhtiön omissa ratkaisuissa, Vanhala sanoo.

Vanhala kirjoittaa tiedotteessa, että UPM:n Kaipolan 400 miljoonan euron liikevaihdosta 320 miljoonaa euroa jää Suomeen.

– Palkkojen osuus on tästä 30 miljoonaa euroa. Tämä kaikki jää Suomelta saamatta, jos tehdas suljetaan, Vanhala sanoo.

Orpo syyttää Marinin hallitusta

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni harmittelee sulkusuunnitelmia Twitterissä. Kulmuni kirjoittaa olevansa "äärimmäisen surullinen kaikkien tehtaan työntekijöiden ja koko seudun puolesta".

– Tämän viimein pitäisi herättää. Ilman teollisuutta emme voi ylläpitää nykymuotoista, kuitenkin hyvinvoivaa Suomea. Suomen vienti ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus nojaa pienten teollisuuskaupunkien tehtaisiin, sen työntekijöihin ja konepajoihin, Kulmuni kirjoittaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo syytti Iltalehdessä sulkemissuunnitelmasta Sanna Marinin (sd.) hallituksen politiikkaa.

– Minusta on täysin selvää, että jos hallitus tekisi erilaista politiikkaa, niin tämä olisi ollut mahdollista estää. Kyse on paperikoneiden kannattavuuseroista. Hallitus on jo nostanut kustannuksia mutta ei ole tehnyt mitään, mikä antaisi näkymää ja varmuutta sille, että paperin tekeminen on Suomessa kannattavaa jatkossakin, Orpo sanoi Iltalehdelle.

Lisäksi Orpo kritisoi hallitusta Iltalehdessä siitä, että se on nostanut polttoaineveroa "eikä tee mitään rakenteellisia uudistuksia."

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kuvailee sulkemisilmoitusta valitettavaksi Twitterissä ja peräänkuuluttaa työntekijöiden muutosturvan miettimistä työ- ja elinkeinoministeriössä sekä UPM:ssä. Samalla hän sanoo hämmästelevänsä "kokoomuksen tapaa politikoida" syyttämällä sulkemisuhasta hallitusta.

– Ainoa konkreettinen selitys, jonka Orpo mainitsee on tämän kuun alussa voimaan astunut polttoaineverotuksen indeksikorotus.

– Orpo korotti itsekin polttoaineiden hintaa ja diesel maksoi Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan sekä vuonna 2015 että 2019 enemmän kuin nyt.

Vasemmistoliiton keskisuomalainen kansanedustaja Juho Kautto peräänkuuluttaa tiedotteessaan vastuunkantoa metsäyhtiö UPM:ltä.

– Yt-neuvotteluissa on nyt käännettävä kaikki kivet ja etsittävä aitoja, työntekijöitä suojelevia toimia, Kautto sanoo tiedotteessa.

Kautto vetoaa tiedotteessa hallitukseen, että koronaelvytystä tehtäessä syyskuun budjettiriihessä suunnattaisiin elvyttäviä toimenpiteitä Jämsään ja laajemmin seutukunnille.