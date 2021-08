Kotimaa

Upseerit peräävät lisätoimia kriisinhallinnan vetovoiman parantamiseksi – "Palkkaohjelma on päivitettävä erityisesti ylemmissä tehtävissä"

Julkaistu: 29.8.2021 klo 18:30

Kriisinhallinnan palkkoja on korotettava jatkossakin, sanovat liitot. Suomalaisten into lähteä rauhanturvatehtäviin on laskenut huippuajoista.