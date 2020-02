Uraanin talteenotto askel kohti harvinaisten maametallien hyödyntämistä – ne kiinnostavat Terrafamea enemmän kuin uraani

Valtioneuvosto myönsi torstaina Terrafame Oy:lle luvan, joka oikeuttaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksen malmista. Uraanin talteenoton tekee yhtiölle merkittäväksi etenkin se, että se on askel kohti harvinaisten maametallien hyödyntämistä.

– Meitä kiinnostavat vielä enemmän harvinaiset maametallit, joiden talteenotto on mahdotonta ennen kuin uraani on otettu talteen, Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoi lupapäätöksen jälkeen.

Terrafamea kiinnostavat erityisesti niin kutsutut kestomagneettimetallit, joiden tuotantoa ja jalostusta dominoi hyvin vahvasti Kiina. Kyseisiä metalleja tarvitaan esimerkiksi sähköautojen ja tuulivoimaloiden kestomagneeteissa.

– Uraanin talteenottolaitoksen yhteydessä on mahdollisuus ottaa näitä talteen, mikä vaatii toki omat investoinnit ja selvitykset. Tämä on vasta tutkimusasteella, mutta kyllä varmaan tämä on seuraava, kunhan uraani on saatu talteen.

Terrafamella piisaa tutkimus- ja selvittelyaikaa, sillä uraanin talteenotto ei ala ihan hetkeen.

– Seuraavaksi jännätään, valittaako joku luvasta. Oma näkemys on, että aika varmasti valittaa, jolloin tulee arviolta kahden vuoden valitusprosessi. Tätä me ei osata oikein hyvin arvioida, mutta meille on kerrottu, että se voisi tulla kahdessa vuodessa päätökseen.

Jo rakennetun talteenottolaitoksen viimeistely ja testaus sekä henkilöstön rekrytointi ja koulutus kestävät noin vuoden. Investointeja on tehtävä vielä noin kymmenellä miljoonalla eurolla.

– Odotetaanko ihan koko valitusprosessi vai aloitetaanko vähän ennakkoon, se meidän täytyy käydä läpi.

Kun kaikki on valmista, Säteilyturvakeskus (STUK) tarkastaa vielä ennen käynnistämislupaa, että kaikki on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Sinällään STUK on jo arvioinut, että talteenottolaitos täyttää turvallisuusvaatimukset. Niin ikään Terrafamella on jo ympäristölupa ja kemikaalilupa.

– Meillä ei ole sinällään kiire, mutta kun täällä on valmiiksi rakennettu laitos, niin tottakai me pyritään tosissaan aloittamaan.

Uraanin talteenotto työllistää suoraan noin 30 työntekijää ja välillisesti vielä enemmän. Nykyisillä hinnoilla se tekee Terrafamen vuosittaiseen liikevaihtoon 10–15 miljoonan euron lisäykseen.

– Eihän se ole kovin merkittävä liikevaihdon lisäys, mutta tietysti plussaa, Lukkaroinen kuvaa uraanin taloudellista merkitystä.

Yhtiö saattaa tuottaa vuodessa enintään 250 uraanitonnia, mutta normaali ja keskimääräinen tuotantomäärä asettuu 135–150 tonniin. Se on pois sekundääribioliuotuskasoilta ja kipsisakka-altaista. Noin 300 vuotuisesta uraanitonnista ei saada kuitenkaan kaikkia pois.

– Kaikki ei liukene. Se on niin kuin nikkelissäkin, että sadan prosentin liukenemiseen ei päästä.

Uraanitonneille ei ole vielä ostajaa eikä tarkkaa määränpäätä.

– Ei ole tehty vielä kaupallisia sopimuksia, mutta moni on varmasti kiinnostunut. Tämä on kuitenkin EU:n sisällä ainut uraanin alkutuotantopaikka, ja EU:n sisällä on aika paljon ydinvoimaloita. Me uskomme, että EU:n sisältä löytyy hyvä asiakaskunta meidän tuotteelle.

Uraani matkaa tynnyreihin pakattuna yellow cake -puolituotteena jatkojalostuslaitoksiin. Jalostajavalinta ei ole välttämättä Terrafamen päätös, vaan tuotteen ostaja teettää jalostuksen missä haluaa.

– Sitä ei vielä tiedetä, mihin ne menevät. Länsimaissa on muutamia laitoksia ja tuskin sitä muualle kukaan edes harkitsisi lähetettävän.

Lukkaroisen mukaan uraania jalostetaan Euroopassa merkittävästi Ranskassa. Lisää mahdollisuuksia löytyy Kanadasta ja Yhdysvalloista.

Uraania on luvassa myös Harjavallan nikkelinjalostusyksiköstä, mutta kuitenkin enintään 10 000 kiloa. Lukkaroisen mukaan Terrafamen toimittamassa nikkelissä ei ole uraania, vaan kyse on vuosina 2011–2015 Harjavaltaan nikkelin mukana päätyneestä uraanista, jonka jalostusyksikkö on ottanut talteen ja varastoinut.

Uraanilupa on hyvä uutinen myös Terrafamen työntekijöille. Työsuojeluvaltuutettu Joni Kähkönen pitää lupaa erittäin positiivisena asiana, ja laboratorioanalyytikko Riku Rahikainen on samoilla linjoilla.

– Kyllähän se on yhtiön kannalta hyvä asia. Kun sitä louhinnan ja kiven mukana tulee, niin samahan se on täällä ottaa talteen, Kähkönen kommentoi.

– Minusta se on ihan hyvä homma, Rahikainen jatkaa.

Kähkösen mukaan uraani ei herätä hänessä huolta eikä hän ole huomannut, että se herättäisi muissakaan.

– Ei ole sen kummempaa vaaraa, kun asiat hoidetaan niin kuin ne kuuluu hoitaa, hän katsoo.

Uraanin talteenotto luo omalta osaltaan uskoa yhtiöön tulevaisuuteen. Kähkösen mukaan uskoa lujittavat kaikki uudet satsaukset.

– Nyt on hyvä eteenpäin menemisen touhu, Rahikainen kiteytti Terrafamen tilan.