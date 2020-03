Urheilu-Kainuu hiljenee tyystin – harjoituksia perutaan ja tiloja suljetaan

Koronavirus hiljentää urheilutoiminnan jokseenkin kokonaan Kainuussakin. Lajiliitot ovat tehneet päätöksiä sarjatoiminnan välittömästä lopettamisesta ja suosittelevat myös lajien harjoitustoiminnan keskeyttämistä.

Osa sisäliikuntatiloista suljetaan ja ottelukalenterien seuraavat merkinnät löytyvät vasta kesäkuukausilta.

Viikonlopun moottoriurheilutapahtumista Kainuussa Suomussalmi-ralli peruttiin myöhään torstai-iltana, mutta moottoripyörien jääradan SM-osakilpailu Kajaanin Kuluntalahdessa ajetaan lauantaina.

Kainuun Moottorikerhon mukaan osanottajamäärä tapahtumassa jää alle valtioneuvoston rajaaman 500:n. Tarvittaessa yleisömäärää voidaan rajoittaa.

Kunnissa liikuntapaikkojen käyttörajoitukset vaihtelevat. Kajaanissa osa liikuntapaikoista siirtyy supistettuun aukioloon, mutta maakunnassa linja on tiukempi.

Sotkamossa kunnan poikkeusolojen johtoryhmä kieltää maaliskuun loppuun asti seurojen ja järjestöjen ilta- ja viikonloppukäytön kunnan kiinteistöissä. Kunnan kuntosali suljetaan ja koulujen salit eivät ole iltaisin ja viikonloppuisin seurojen käytössä.

Paltamossa seurat ja järjestöt eivät voi toimia koulujen saleissa, Paltalinnassa ja kunnan kokoustiloissa. Paltamon kunnan kuntosali suljetaan 14.3. alkaen toistaiseksi. Järjestetyt kuntosaliryhmät, massaliikuntatilaisuudet ja salin liikuntavuorot perutaan. Kansalaisopiston järjestämien kuntosaliryhmien osalta korvaava toiminta pyritään järjestämään ulkoliikuntana.

Kuhmo kieltää ajalla 13.3.-12.4. seurojen ja järjestöjen ilta- ja viikonloppukäytön kaupungin kiinteistössä kielletään. Kaupungin punttisalit suljetaan. Kuhmon kaupungin ryhmäliikuntatunnit liikuntatiloissa ja uimahallissa ja muut säännölliset varaukset liikuntatiloissa peruutetaan.

Myös Suomussalmi kieltää järjestöjen toiminnan kunnan tiloissa. Uimahalli on auki, mutta vesijumpat on peruutettu. Jäähalliyhtiö on päättänyt sulkea jäähallin 13.3.

Kajaanissa Kaukaveden vesiliikuntakeskus, koulujen liikuntasalit ja ulkoliikuntapaikat ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Kajaanin kaupungin liikuntatulosyksikön järjestämät ohjatut ryhmätoiminnot lopetetaan toistaiseksi.

Kajaani-halli siirtyi lyhennettyyn kevät-aikatauluun perjantaina ja jäähallien aukiolo kevään vuorolistaan Jääkiekkoliiton päätettyä torstaina lopettaa sarjatoiminnan tältä kaudelta. Päähalli suljetaan ja toiminta keskitetään harjoitushalliin. Yleisöluisteluajat ilmoitetaan myöhemmin.

Hiljaista elo tulee olemaan lähiviikot harjoitushallissakin, sillä Junnuhokki on tehnyt päätöksen kahden viikon harjoitustauosta. – Mietimme parin viikon aikana miten jatketaan. Ei ainakaan alireagoida tilanteeseen, sanoo valmennuspäällikkö Kimmo Happo .

Sama tilanne on monessa muussakin urheiluseurassa. Kajaanin Judokerhon junioriharjoitukset on peruttu toukokuun loppuun asti Judoliiton suosituksen mukaisesti. Kajaanin Juntta ilmoitti avaavansa painisalin ovet seuraavan kerran aikaisintaan 30.3. Myös Kajaanin Uimaseura on perunut kaikkien uimaryhmien harjoitukset maaliskuun ajan koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Papasin naiset ehtivät nousta ensi kaudeksi salibandyn naisten I divisioonaan, mutta sarjatoiminnan ennenaikainen päättyminen vei mahdollisuuden havitella kipuamista vielä Liiga B:hen.

Papasin miesten välierät II divisioonassa jäivät yhden ottelun mittaiseksi. Myös seuran junioriharjoitukset keskeytyvät ainakin maaliskuun loppuun asti ja huhtikuulle suunniteltu junioriturnaus siirtyy. Kesäkuun junnuleirit järjestetään tämän hetken tiedon mukaan sovittuna aikana.

Kuhmolaisseuroista pelit loppuivat ennen aikojaan Kiva HT:lta ja Kiva-Lentikseltä. Kivalta jäi pelaamatta jääkiekon III divisioonan finaalit, Kiva-Lentikseltä kesken lentopallon naisten Kakkossarjan noususarja.

Sotkamossa Jymyn miesten superpesisjoukkue jatkaa ainakin toistaiseksi normaalisti harjoittelua salitilanne huomioiden, mutta Jymy-Pesiksen nuorten joukkueiden harjoitustoiminta ja pesisliikkari ovat keskeytyksissä maaliskuun ajan.

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian yläkoululeirit on peruttu seuraavien kolmen viikon ajaksi. Urheilulukiossa valmennusta järjestetään, mutta ei sisätiloissa. Esimerkiksi punttisali ei ole käytössä.

– Henkilöstö tekee mahdollisimman paljon etätöitä eikä matkustele, akatemiajohtaja Janne Vuorinen kertoo.

Hiljaista on jatkossa Kajaanin pallohallissakin. Palloliiton ohjeiden mukaisesti kajaanilaisseurat ovat keskeyttäneet harjoitustoimintansa maaliskuun loppuun saakka.

Jalkapalloliigan oli määrä alkaa jo 11.4., mutta sen startti on siirretty kesäkuulle. Naisten Kansallisen liigan sarja-avauksen oli määrä olla jo maaliskuussa, mutta uutta aikataulua ei ole lyöty lukkoon.

– Joukkue jäi kahden viikon harjoitustauolle ja pelaajille annettiin ohjeet pitää itsensä kunnossa. Tiistaina ilmeisesti ratkeaa mihin sarjan alku siirtyy, kertoo AC Kajaanin päävalmentaja Mika Lumijärvi.

Alunperin AC Kajaanin sarjakauden Ykkösessä oli määrä käynnistyä 19. huhtikuuta vierasottelulla Jaroa vastaan.