Useita suomalaisia karanteenissa Teneriffalla koronaviruksen vuoksi

Useita suomalaisturisteja on joutunut karanteeniin hotellissa Teneriffalla Kanariansaarilla.

Karanteeniin asetettu hotelli on H10 Costa Adeje Palace. Matkatoimisto TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että hotellissa on kahdeksan TUI:n pohjoismaista asiakasta, joista neljä on suomalaisia.

– Monet muutkin matkanjärjestäjät tekevät sinne matkoja, joten suomalaisten kokonaismäärä ei ole tiedossa, Aaltonen sanoo.

Aurinkomatkoilta kerrotaan Lännen Medialle, että varaustietojen mukaan hotellissa on 16 heidän asiakastaan. He eivät kerro tarkemmin matkustajien kansalaisuuksia.

Brittilehti The Sunin mukaan hotellissa on noin 1 000 henkilöä. The Sunin mukaan hotelliin ei ole päässyt sisään tai sieltä pois tämän aamun aikana. Espanjalaisviranomaiset kertovat testaavansa satoja hotellissa majoittuvia turisteja.

Koronavirusta löytyi Teneriffalta eilen maanantaina. Mediatietojen mukaan tartunnan saanut italialaisturisti on majoittunut Costa Adeje Palacessa seitsemän päivän ajan vaimonsa kanssa. Hän hakeutui paikalliseen terveyskeskukseen voituaan huonosti useita päiviä.

Turisti on lääkäri, joka on kotoisin Lombardian maakunnasta Italiassa. Useita ihmisiä on kuollut viime päivien aikana koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen Lombardiassa.

Matkan perumisesta perutaan toistaiseksi normaali peruutusmaksu

Koronaviruksesta huolestunut voi peruuttaa matkansa, mutta ei ilman taloudellisia seurauksia.

– Meillä seurataan ulkoministeriön matkustustiedotetta. Jos se ei muutu, matkan peruuttamisesta peritään normaali peruutusmaksu, Aaltonen sanoo.

Matkatoimistot noudattavat asiassa yleisesti Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistusta, jonka mukaan matkustajalta ei voi periä peruutusmaksua, jos matkustaja peruuttaa matkan matkakohteessa tai sen läheisyydessä vallitsevien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Matkan peruutuksesta ei peritä maksua, jos ulkoministeriön matkustustiedotteessa suositellaan välttämään tarpeetonta tai kaikkea matkustamista alueelle tai poistumaan maasta.

Nämä ehdot eivät kuitenkaan tällä hetkellä täyty eurooppalaisissa kohteissa. Espanjan osalta matkustustiedotteessa kehotetaan noudattamaan tavanomaista varovaisuutta. Italian osalta matkustustiedote päivitettiin maanantaina. Siellä matkustavia kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta.