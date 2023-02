Ulkomaat

Useita suomalaisia on Syyrian ja Turkin apuna – tavoitimme Johanna Arvon majapaikkaa hakevia pursuvasta Alepposta: "Ihmiset eivät uskalla mennä koteihinsa"

Julkaistu: 17.2.2023 klo 20:00

Suomi tukee maanjäristyskatastrofin avustustöitä toimittamalla Turkkiin ja Syyriaan majoitustarvikkeita, terveydenhuoltoa ja rahaa. Isoimman apujärjestön SPR:n näkökulmasta työ on vasta aluillaan, sillä tuhannet ihmiset ovat menettäneet kotinsa. Syyriassa väkeä on majoitettu tilapäismajoituksiin, joissa riskinä on tautien leviäminen.