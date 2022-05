Kainuu

Uskallatko ylittää tien? Kainuun keskussairaalan pääovella käy kuhina – "Vaarallista, kaoottinen, ei ole reittiä..." – Projektiväki muistuttaa alueen olevan vielä kesken

Julkaistu: 18.5.2022 klo 6:30

Kainuun keskussairaalan liikenneympäristö parkkipaikkoineen on käyttäjien mielestä kehityksen tarpeessa. Kainua-allianssin ja sairaalan toimijat muistuttavat, että alueen rakentaminen on vielä kesken ja liikenteessä on syytä varoa.