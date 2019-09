Kotimaa

Uteliaat ja älykkäät siat tuntevat ainakin surua, pelkoa ja mielihyvää - Jouluporsaan tunteita täytyy tosin tulkita jostain ihan muualta kuin silmistä

Julkaistu: 21.9.2019 klo 7:01

Lännen Median nimikkopossu Hilla on lihonut parissa kuukaudessa 30 kiloa, ja se on nyt iso sika, joka tykkää harrastaa possuraveja ja leikkiä oljissa. Suurta persoonaa siitä ei ole kasvanut, vaan Hilla on melko tavallinen keskiarvopossu. Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen professori kertoo, miten siat eroavat toisistaan luonteeltaan. Katso videolta, kuinka Hilla ja muut luomutilan jouluksi teurastettavat porsaat telmivät pahnoillaan ja osoittavat tunteitaan.