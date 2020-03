Uudellamaalla kaksi uutta koronavirustartuntaa – toinen sairastuneista on kouluikäinen lapsi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa sunnuntaina. Yhteensä Suomessa on nyt todettu viisi koronavirustartuntaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus tiedotti sunnuntaina kahdesta uudesta koronavirustartunnasta Suomessa. Nyt koronavirukseen sairastuneita on yhteensä viisi.

Sairastuneet ovat eläkeikäinen mies ja kouluikäinen lapsi. He kuuluvat aiemmin perjantaina koronaviruksen saaneen suomalaisen lähipiiriin. Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun koronavirus leviää Suomessa henkilöstä toiseen.

Henkilöt on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotonaan. Molemmat tartunnan saaneet voivat hyvin. Oireiden perusteella tartuntaa osattiin odottaa.

Perjantaina tartunnan saaneiden henkilöiden kanssa altistuneet on selvitetty, ja heihin on oltu yhteydessä.

Hus ja Terveyden ja hyvinvoinnin THL laitos jatkavat selvitystöitä, keneen uudet tartunnan saaneet henkilöt ovat olleet yhteydessä.

Suurin osa oireista lieviä

THL:n mukaan koronaviruksen aiheuttama Covid-19-tauti saa aikaan influenssan kaltaisia oireita.

Suurimmalla osalla potilaista oireet ovat lieviä. Osa potilaista voi saada keuhkokuumeen.

Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.

Kiinan tartuntatautiviraston mukaan 81 prosenttia raportoiduista tapauksista on ollut lieviä. 14 prosentilla on todettu keuhkokuume tai hengenahdistusta. Noin 2 prosenttia on kuollut tautiin.

Kuolleet ovat enimmäkseen olleet iäkkäitä tai perussairaudesta kärsiviä. Kuolleisuus on ollut suurinta yli 80-vuotiailla. Alle 10-vuotiaita ei ole kuollut sairauteen yhtään.

Kiinan luvuista jäävät THL:n arvion mukaan pois ne, jotka sairastavat taudin hyvin lievänä. Tämä laskisi kokonaiskuolleisuutta.

Epidemia-alueet laajenevat

Tällä hetkellä koronavirusta on laajasti Kiinan lisäksi Pohjois-Italiassa, Etelä-Koreassa ja Iranissa. Lisäksi tapausmäärät kasvavat monissa muissakin maissa ympäri maailmaa.

Koronavirusta on THL:n mukaan syytä epäillä, jos kärsii influenssaoireista ja on saapunut joko Kiinasta, Pohjois-Italiasta, Etelä-Koreasta tai Iranista 14 vuorokauden aikana.