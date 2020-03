Uuden lastensairaalan lasten syöpä- ja elinsiirto-osaston hoitajalla koronatartunta – Yhteensä 24 työntekijää on asetettu karanteeniin

Altistuneista kaksi on lääkäreitä. Husin mukaan osaston toiminta turvataan sisäisin siirroin ja sijaisjärjestelyin.

Uuden lastensairaalan lasten syöpä- ja elinsiirto-osaston Taikan henkilökuntaan kuuluvalla hoitajalla on todettu keskiviikkona koronavirustartunta. Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin mukaan tartunnan saaneen kontaktit on selvitetty.

Henkilökunnasta tartunnalle on altistunut 24 henkilöä, joista kaksi on lääkäreitä. Kaikki altistuneet on asetettu kotikaranteeniin. Osaston toiminta turvataan sisäisin siirroin ja sijaisjärjestelyin.

Tartunnan saanut hoitaja ei ole ollut työtehtävissä 13. maaliskuuta jälkeen. Hän ei ole altistanut potilaita koronavirukselle.

– Suhtaudumme tilanteeseen hyvin vakavasti. Henkilökunnan kotikaranteeniin asettamisen tavoitteena on tartuntaketjun katkaisu. Osastolla hoidossa olevien lasten vointia seurataan entistäkin tarkemmin, sanoo ylilääkäri Eero Jokinen Husin tiedotteessa.

Aiemmin Husissa kävi ilmi tapaus, jossa koronatartunnan sai sydänkirurgi. Hän oli matkaillut Itävallan Tirolissa. Kirurgi oli ollut altistustilanteen määritelmät täyttävässä kontaktissa 28 henkilökunnan jäsenen kanssa. Heistä 15 on lääkäreitä ja 13 hoitohenkilökuntaa. Heidät asetettiin karanteeniin.

Hus siirtyi torstaina toimitusjohtajan päätöksellä korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen. ​Husin valmiusohjeen mukaisesti täysvalmiuteen siirrytään, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa.

Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta saakka.

– Toistaiseksi koronaviruspotilaiden hoito kuormittaa Husin sairaaloita vähän. Siirtymällä poikkeusolojen johtamisjärjestelmään ja täysvalmiuteen varmistamme toimintakykymme myös siinä vaiheessa, kun sairaaloiden kuormitus merkittävästi kasvaa, sanoo Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen .

Toimitusjohtaja on keskittänyt valmiusohjeen mukaisen poikkeustilanteen operatiivisen johtamisen päätöksentekoa johtajaylilääkärille.

– HUS on laaja organisaatio. Sairaaloidemme suuri määrä vaatii poikkeustilanteessa päätöksenteon keskittämistä. Koronaepidemian tilannekuva kerätään yhdessä muun toimivan johdon kanssa päivittäin, ja tarvittaessa päätökset syntyvät hyvinkin nopeasti, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi .

Husin mukaan varautuminen koronavirustilanteeseen aloitettiin jo tammikuussa.