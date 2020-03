Uudenlaista brittikomediaa, itseironista stand upia ja ihmismäisiä eläimiä – nämä suoratoistopalveluiden sarjat tuovat lohtua koronakaranteeniin

Fleabag

Emmy-palkittu. Phoebe Waller-Bridgen luoma brittiläinen komediasarja kertoo parikymppisen sinkkunaisen elämästä tavalla, jota ei ole ennen nähty. Katsojalle voi luvata myötähäpeää sekä itkua ilosta ja surusta. Sarjan toinen kausi voitti kuusi Emmy-palkintoa, ja yksi meni pääosaa esittävälle Waller-Bridgelle.

Amazon Prime ja Yle Areena (toisen kauden kolme viimeistä jaksoa).

The Office

Jenkkiversio brittisarjasta The Office on noussut omaksi klassikokseen. Vitsit vain paranevat uusilla katselukerroilla, ja hahmoihin rakastuu joka kerta uudelleen. Sarja tuo lohtua koronakaranteeniin, koska edes eristyksissä ei voi mennä niin huonosti kuin Michael Scottilla ( Steve Carell ).

HBO Nordic

Kid Gorgeous at Radio City

The Comeback Kid

Yhdysvaltalainen stand up -koomikko John Mulaney on sukupolvensa älykkäimpiä naurattajia. Hänen spesiaalinsa ovat Netflixin laajan stand up -tarjonnan helmiä. Aina puku päällä esiintyvä kolmekymppinen on kuin suoraan 1950-luvulta repäisty, ja hän tietää sen. Mulaney nauraa itselleen ja ympäröivälle maailmalle tavalla, johon jokainen voi samaistua.

Netflix

Bojack Horseman

Netflix on täynnä upeita komediasarjoja, ja hetki sitten päätökseen saatiin yksi omaperäisimmistä. Kriitikoidenkin ylistämä piirrossarja Netflix on täynnä upeita komediasarjoja, ja hetki sitten päätökseen saatiin yksi omaperäisimmistä. Kriitikoidenkin ylistämä piirrossarja kertoo ihmismäisistä eläimistä viihdebisneksessä. Järjettömältä kuulostava idea toimii kuuden kauden ajan. kertoo ihmismäisistä eläimistä viihdebisneksessä. Järjettömältä kuulostava idea toimii kuuden kauden ajan.

Elämän varjoisiakin puolia masennuksesta addiktioon käsitellään aidommin kuin monessa "normaalimmassa" sarjassa. Pääosan hevospäinen Bojack Horseman ja hänen ystävänsä ovat sydäntäsärkevän hauskoja.

Netflix